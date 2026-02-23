Cornejo celebró la licitación de la Ruta 7 y habló de competitividad para Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo celebró la licitación de la Ruta Nacional 7 y la vinculó con la necesidad de infraestructura estratégica para el crecimiento. El mandatario destacó el rol del corredor bioceánico, pidió financiamiento e inversión privada y sostuvo que la obra será clave para mejorar la competitividad de Mendoza.

El mandatario provincial afirmó que la intervención del corredor es una demanda histórica de la provincia y destacó que la noticia fue bien recibida por el Gobierno local. “Nos encantaría que empresas mendocinas compitieran”, señaló, al remarcar que hay constructoras locales interesadas en participar del proceso licitatorio.

Por su parte, el ministro Natalio Mema publicó en su cuenta oficial de X el anuncio y expresó que “Mendoza necesita infraestructura estratégica para crecer”. “Tal como lo anunció Diego Santilli, estamos cerca de que finalmente se intervenga la Ruta 7″, sumó.

https://twitter.com/NatalioMema/status/2025899368612524420

Cornejo resaltó la importancia del llamado a licitación de la Ruta 7

Cornejo subrayó que la Ruta 7 es una vía estratégica no solo para Argentina, sino también para el Mercosur, y detalló que por ese corredor transitan más de 1.000 camiones por día. En ese sentido, advirtió que se trata de una ruta insegura, con alto tránsito y deterioro acumulado, y manifestó la necesidad de contar con financiamiento suficiente y múltiples oferentes para garantizar una obra integral.

El gobernador recordó que días atrás se había anticipado la licitación durante la apertura de sobres de la tercera trocha de la Ruta 40, y valoró el avance como parte de una agenda de infraestructura estratégica para la provincia. También destacó el perfil logístico de Mendoza, impulsado por su cercanía con Chile y el paso internacional, y mencionó el desarrollo del PASIP en San Martín y la futura construcción de un polo logístico en Luján de Cuyo.

https://twitter.com/MinEconomia_Ar/status/2025886321546273102

En el plano nacional, Cornejo sostuvo que Argentina necesita reformas estructurales para generar certidumbre, y mencionó la simplificación impositiva y la eliminación de impuestos distorsivos. Señaló que Mendoza avanzó en la reducción de Ingresos Brutos y en la eliminación del impuesto a los Sellos, mientras criticó tributos nacionales como el impuesto al Débito y Crédito, los impuestos a los combustibles y las retenciones.

Finalmente, cuestionó el esquema de coparticipación federal, al considerar que castiga a provincias con buena administración y desalienta el desarrollo del sector privado. En ese marco, vinculó la licitación de la Ruta 7 con una visión más amplia de crecimiento económico, inversión y fortalecimiento de la competitividad provincial.