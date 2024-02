Cornejo cargó contra Milei por el subsidio del transporte: “Es una decisión tonta y ridícula”

La tensión crece cada vez más entre el Gobierno nacional y las provincias luego de que el presidente, Javier Milei, decidiera eliminar el Fondo Compensador del Interior para subsidiar el transporte. Como consecuencia, en Mendoza no se descarta una futura suba en la tarifa del colectivo.

Uno de los que salió con los tapones de punta por esta decisión fue el gobernador Alfredo Cornejo señalando que la medida del Ministerio de Economía es “tonta, ridícula y poco inteligente”.

Según el mandatario, con ese método no se perjudica a los jefes locales sino a los del interior porque los fondos no se suspenderán para al AMBA beneficiando a Jorge Macri y al gobernador opositor, Axel Kicillof.

Cornejo remarcó en declaraciones a Radio Mitre que los gobernadores entienden como una represalia por lo que pasó en el recinto: “Es una decisión tonta, ridícula, poco inteligente. Pero tonta por donde se la vea. Y pésimamente explicada. El ministro Luis Caputo dice que se hizo para cumplir el pacto fiscal de 2017 que se firmó con Mauricio Macri. Ojalá fuera eso. Ese pacto fiscal eliminaba totalmente los subsidios para AMBA e interior para 2021, lo dejó sin efecto Alberto Fernández. Y esta decisión (la de Milei) solo eliminó los subsidios en el interior, en el AMBA los está disminuyendo”.

En cuanto a esto último, señaló: “Es decir que a Kicillof y a Jorge Macri no les redujo los subsidios. No es contra todos los gobernadores, es todo el interior, menos el AMBA. Esa hipótesis de que es en contra de los gobernadores ni siquiera es inteligente, tiran al voleo. Mendoza apoyó la ley ómnibus, yo en particular, el presidente Milei y el ministro Caputo saben que fue así”. Y pese a que se mostró de acuerdo con ir a la baja en los subsidios, Cornejo insistió en que eso se debe hacer de “forma inteligente” y planificada.

Por otra parte, el gobernador dijo estar convencido de que con esta modalidad se perjudica a las provincias y ciudades que hicieron las cosas bien, y que sostuvieron su sistema de transporte con fondos propios, como Mendoza, Córdoba y Rosario. En base a eso el gobernador comparó que otros territorios, entre los que nombró a Formosa y Tucumán, no tienen este servicio o sí pero “muy deteriorado”, motivo por el cual “la gente se maneja en motito”.

“Están perjudicando a los que han sostenido el transporte público, no a todos los gobernadores. Si esto es para apretar a todos los gobernadores, no se entiende”, sostuvo.Por último, Cornejo le exigió al Presidente que sea “más asertivo” a la hora de aplicar políticas que promueven el cambio. “No se hace un ajuste fiscal barriendo con la ametralladora, sino con inteligencia”, sentenció.