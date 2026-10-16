Cornejo, Calvente y el pádel del poder: municipales sin bono, canchas que se trasladan y un funcionario con vínculos políticos bajo la lupa

Por José Fernández

En Guaymallén, el conflicto salarial llegó al paro. En el Gobierno provincial, la Subsecretaría de Trabajo debió intervenir con una conciliación obligatoria. Y, en medio de ese escenario, una fotografía puso al gobernador Alfredo Cornejo y al intendente Marcos Calvente en el centro de una discusión sobre las prioridades de la dirigencia.

La imagen, difundida por Guaymallén Online, muestra a ambos funcionarios compartiendo un partido de pádel. La publicación vincula la escena con la jornada del 15 de octubre, cuando los trabajadores municipales reclamaban por sus ingresos.

La controversia no radica en que dos funcionarios practiquen deporte. Radica en el contexto en el que se difundió la imagen y en las preguntas que deja abiertas.

Porque mientras el intendente habla de restricciones presupuestarias y equilibrio fiscal, miles de trabajadores afrontan la incertidumbre de no cobrar un adicional que representa una parte importante de sus ingresos.

Calvente exige austeridad: el costo lo sienten los municipales

La Municipalidad de Guaymallén decidió suspender un bono compensatorio de $350.000 que alcanzaba a aproximadamente 2.450 empleados.

La medida desencadenó un conflicto gremial que derivó en un paro y una movilización. El 15 de octubre, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y las organizaciones sindicales levantaron la medida de fuerza.

Calvente argumentó que la caída de recursos obliga al municipio a reorganizar sus gastos y sostuvo que el equilibrio fiscal constituye un límite para la negociación.

También afirmó que la suspensión del adicional, por ahora, corresponde únicamente a octubre y dejó abierta la posibilidad de revisar la decisión.

Pero hay una cuestión que ninguna explicación contable puede resolver por sí sola: el impacto que produce quitar $350.000 de los ingresos de un trabajador.

La administración municipal deberá explicar por qué adoptó esa medida, qué alternativas evaluó y cómo piensa resolver el conflicto.

El equilibrio fiscal es una responsabilidad de gobierno. Pero también lo es explicar con precisión quién soporta sus costos y por qué.

En ese escenario, la fotografía del intendente compartiendo una cancha con el gobernador adquirió una dimensión política que excede ampliamente al deporte.

Calvente: de Miami al pádel, con explicaciones que todavía esperan respuesta

Para Marcos Calvente, la polémica por el pádel no es el primer episodio que abre interrogantes sobre sus prioridades.

En agosto, Diario NDI ya había puesto bajo la lupa su viaje relámpago a Miami durante el Mundial 2026. Según registros migratorios publicados por distintos medios, el intendente ingresó a Estados Unidos el 2 de julio y salió el 4, en fechas que coincidieron con un partido de la Selección argentina.

La controversia llegó al Concejo Deliberante. Los concejales Sonia Sedano y Exequiel Morales impulsaron un pedido formal para conocer las fechas, los motivos del desplazamiento y si se había informado institucionalmente su ausencia.

La respuesta municipal se limitó a negar que hubiera existido un viaje oficial, sin confirmar ni desmentir expresamente el desplazamiento particular. Tampoco quedó acreditado públicamente que el intendente hubiera ingresado al estadio para ver el partido.

La pregunta sigue vigente: ¿por qué una consulta tan concreta sobre la ausencia del intendente no obtuvo una respuesta igualmente concreta?

Ahora, la fotografía jugando al pádel con Cornejo vuelve a colocar sus actividades personales en el centro de la discusión pública.

Mientras tanto, los municipales reclaman por sus ingresos y los vecinos siguen esperando soluciones a problemas de infraestructura y servicios.

Viajar o practicar deporte no constituye, por sí mismo, un incumplimiento de las obligaciones de un intendente. Pero Calvente todavía tiene que ofrecer respuestas completas sobre aquel episodio de Miami y explicar las decisiones que afectan hoy a sus trabajadores.

La transparencia no debería depender de que un periodista encuentre un registro migratorio o de que aparezca una fotografía en una cancha de pádel. Debería ser una práctica habitual de gobierno.

Los $1.703 millones que recibió Guaymallén

El 13 de octubre se conoció que el Ministerio de Hacienda provincial autorizó una transferencia de $1.703.603.319 a Guaymallén, mediante la Resolución 223.

El dato es significativo, aunque requiere una precisión: no se trata de un rescate extraordinario otorgado discrecionalmente por Cornejo.

La transferencia corresponde a un mecanismo de compensación establecido por el régimen de coparticipación provincial, destinado a municipios que reciben menos recursos por habitante.

La pregunta, entonces, no es por qué Cornejo decidió entregar arbitrariamente esa suma, sino cómo se articula ese ingreso con la situación financiera que Calvente invoca para justificar la suspensión del bono.

¿Cuál es el presupuesto disponible? ¿Qué gastos fueron reducidos? ¿Qué alternativas se estudiaron antes de afectar los ingresos de los empleados?

Son respuestas que el municipio debe ofrecer con documentación.

Las canchas del Aconcagua Arena: un traslado que ya tiene antecedentes administrativos

Hay otro capítulo que merece especial atención.

El Gobierno provincial adjudicó la concesión del Aconcagua Arena a Fenix Entertainment, en el marco de un proceso destinado a ampliar la explotación comercial del estadio.

Posteriormente, apareció publicado un procedimiento de contratación de la Subsecretaría de Deportes para trasladar dos canchas de pádel desde el Aconcagua Arena hasta el sector del estadio Malvinas Argentinas.

La descripción del servicio incluye desmontaje, traslado, reinstalación, materiales, accesorios y un vidrio templado.

Según información recabada por Diario NDI, las canchas serían reubicadas junto a las instalaciones de tenis, detrás de la cancha de hockey.

Esa ubicación específica todavía requiere confirmación oficial.

La información reunida por este medio también señala que Cornejo acostumbra jugar al pádel durante los días de semana, alrededor de las 15 horas, en el complejo del Arena.

De corroborarse esa rutina, corresponde preguntar si las actividades se desarrollan en horarios de trabajo, qué régimen de utilización tienen las instalaciones y quién asume los costos.

La mudanza de las canchas, por sí sola, no demuestra ninguna irregularidad. Si demuestra que existe una intención de mantener las actividades deportivas lejos de la vista pública.

Pero precisamente por tratarse de instalaciones vinculadas al Estado, las condiciones de uso y los gastos del traslado deben poder conocerse.

Si las canchas cambian de lugar, la obligación de rendir cuentas no puede mudarse con ellas.

Mauricio Ginestar: el funcionario, el pádel y el vínculo con Julio Cobos

En esta historia aparece un tercer nombre: Mauricio Ginestar.

Según la información aportada a Diario NDI, Ginestar también es habitué de los encuentros de pádel en las instalaciones del Aconcagua Arena.

Pero su relación con el predio no se limita a esa actividad.

Actualmente ocupa el cargo de director provincial de Alto Rendimiento. Su biografía oficial consigna que fue encargado del Aconcagua Arena desde marzo de 2023 y que anteriormente desempeñó funciones en el área de Deportes de Las Heras.

Hay, además, un dato político documentado: Ginestar es yerno del exgobernador y exvicepresidente Julio Cobos.

En febrero de 2023, su salida de la Secretaría del Concejo Deliberante de Las Heras quedó atravesada por una disputa política entre Cobos y el entonces intendente Daniel Orozco. El propio Cobos salió públicamente en defensa de Ginestar.

El parentesco no prueba que su designación haya sido irregular ni permite concluir que carezca de antecedentes profesionales. Su trayectoria oficial incluye formación en educación física y experiencia en gestión deportiva.

Sin embargo, su pasado como responsable del Arena y su cargo actual justifican preguntas concretas sobre su intervención administrativa en el destino de las canchas.

¿Participó Ginestar en la decisión de trasladarlas? ¿Intervino su dirección en la planificación de los trabajos? ¿Tiene responsabilidades sobre el uso posterior de las instalaciones? ¿Qué controles existen sobre las reservas y el acceso de funcionarios?

No alcanza con conocer quiénes juegan. También corresponde conocer quiénes administran, autorizan y pagan.

Un partido privado y preguntas de interés público

La imagen de Cornejo y Calvente no acredita una falta administrativa. Practicar pádel tampoco constituye una infracción.

Pero la función pública impone obligaciones que no terminan cuando un funcionario abandona su despacho.

Los ciudadanos pueden exigir explicaciones sobre la utilización de bienes estatales, el destino de los recursos públicos y las decisiones presupuestarias que afectan a miles de trabajadores.

En Guaymallén, la discusión es inmediata: qué ocurrirá con los $350.000 que dejaron de percibir numerosos empleados y cómo se resolverá el conflicto.

En la Provincia, el interrogante apunta al traslado de las canchas, su costo, su administración y las condiciones de acceso.

Y en ambos casos existe una misma exigencia: transparencia.

El problema no es que los funcionarios tengan tiempo para jugar al pádel. El problema aparece cuando la ciudadanía todavía espera respuestas sobre cuestiones mucho más importantes.

La pelota puede seguir en juego. Las preguntas, también.