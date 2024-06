Cornejo calificó como “delincuentes de mierda” a los hinchas de Godoy Cruz que causaron incidentes

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, no ocultó su indignación luego de los incidentes que obligaron a suspender el partido entre Godoy Cruz y San Lorenzo en el estadio Malvinas Argentinas. Cornejo calificó como “delincuentes de mier**” a los vándalos que protagonizaron los disturbios y expresó su deseo de avanzar hacia una seguridad comparable a la de Europa.

“En Europa, grupos terroristas como el ISIS lanzan amenazas antes de los partidos del Manchester City o el Real Madrid y no se suspenden las actividades. Acá, 30 delincuentes de mier** paran un partido. Eso no me pone feliz”, declaró el gobernador, haciendo un llamado a mejorar la inteligencia policial.

Cornejo destacó su compromiso con la seguridad y la necesidad de que la policía cuente con más herramientas para la prevención. “Estoy metido de lleno en el tema de la seguridad. Necesitamos que la Policía tenga más información. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que se solucione la macroeconomía”, afirmó.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador también abordó el conflicto salarial con los gremios judiciales. “El Estado solo puede pagar determinados sueldos y no más. Lo que no hay, no hay”, expresó Cornejo, quien aseguró que la recaudación y la inflación marcan los límites de la política salarial.

Mientras tanto, los gremios judiciales evalúan retomar el plan de lucha tras considerar fracasada la conciliación obligatoria. El lunes será clave para determinar los pasos a seguir, con asambleas en los edificios judiciales de toda la provincia. Cornejo, por su parte, reafirmó su compromiso con la recuperación del orden macroeconómico y la baja de la inflación para favorecer a todos los trabajadores.