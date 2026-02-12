Search
Cornejo busca inversores en Londres: el acuerdo que firmó con un importante organismo

El Gobernador mantuvo reuniones con autoridades de la British Argentine Chamber of Commerce (BACC). La intención es atraer inversiones para la provincia y el mandatario destacó el potencial de la provincia.

En una agenda oficial en Londres, el gobernador Alfredo Cornejo mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la British Argentine Chamber of Commerce (BACC) y empresarios estratégicos en la residencia oficial de la Embajada Argentina, donde rubricó un acuerdo de cooperación orientado a fortalecer la promoción del comercio bilateral y atraer inversiones hacia Mendoza.

El encuentro ratificó el compromiso compartido de profundizar los lazos económicos entre Argentina y el Reino Unido, con la provincia cuyana como protagonista activa en la agenda internacional. Cornejo fue recibido por el Encargado de Negocios, Gonzalo Ortiz de Zárate; el jefe de la Sección Económica de la Embajada, Pablo Etcheverry; el presidente de la BACC, Javier Álvarez; y la gerente de la entidad, Cecilia Lipovesk.

También participaron empresarios e inversores como Liz Merchant, directora de Succeed in Languages; Jaquelina Rivadeneira, responsable de Balanz Capital en el Reino Unido; y Callum Kenmuro, responsable de Desarrollo Corporativo del Energy Council.

Durante la reunión, el mandatario agradeció el trabajo sostenido con la Embajada y la Cámara, y destacó el crecimiento de la relación institucional en los últimos dos años. Sostuvo que la firma del convenio formaliza una articulación “aceitada y productiva” entre Mendoza y la BACC, con el acompañamiento del equipo diplomático argentino en el Reino Unido.

Cornejo presentó a Mendoza como una de las provincias más desarrolladas y abiertas a los negocios del país. Recordó que Mendoza es la quinta economía del país, con exportaciones por USD 1.530 millones FOB en 2025, de las cuales el 41% corresponde al vino, y destacó su ubicación estratégica como corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico.

Entre los principales atributos institucionales, enumeró la sostenibilidad fiscal, la reducción progresiva de la carga tributaria y la administración responsable de la deuda pública. Señaló que Mendoza fue la primera provincia en adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) mediante la Ley Provincial 9567 y que los primeros proyectos presentados bajo ese esquema fueron de origen local.

Además, anticipó que en 2026 se reducirá el impuesto a los Ingresos Brutos para servicios vinculados a la agricultura, la explotación minera, restaurantes y hoteles, medida que alcanzará a más de 3.000 contribuyentes, y que la alícuota general del impuesto de sellos descenderá gradualmente hasta llegar a 0% en 2030.

Por su parte, el presidente de la BACC, Javier Álvarez, señaló que la firma del acuerdo consolida una cooperación que la Embajada viene desarrollando desde hace años con la Cámara y con el Gobierno de Mendoza, particularmente con ProMendoza. Indicó que esta articulación ya generó resultados concretos en turismo y vitivinicultura y anticipó nuevas acciones para este año y los próximos.

Durante la jornada se realizó además un encuentro B2B con potenciales inversores del sector energético y financiero del Reino Unido. Allí surgió el interés de organizar una misión a la Argentina en septiembre y una nueva presentación en Londres en junio, con el objetivo de continuar difundiendo oportunidades estratégicas de inversiones en Mendoza.

