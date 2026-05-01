Cornejo brinda su penúltimo discurso en la apertura de la Asamblea Legislativa: cómo verlo en vivo

Este viernes 1 de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo brindará su mensaje anual durante la apertura de la Asamblea Legislativa, para dar inicio a las Sesiones Ordinarias correspondiente al 186 Periodo Legislativo anual.

Las actividades protocolares comenzarán a las 9, cuando la vicegobernadora Hebe Casado saludará a la Formación Policial.

Estará acompañada por el presidente Provisional del Senado, Martín Kerchner Tomba; el presidente de la H. Cámara de Diputados, Andrés Lombardi y presidentes de Bloques de ambas Cámaras. Posteriormente, las autoridades procederán al izamiento de la Bandera, en Peatonal Sarmiento.

La Asamblea Legislativa iniciará a las 9.15 para designar a las comisiones de Exterior e Interior, encargadas de recibir al mandatario provincial. Tras un cuarto intermedio, se reiniciará la Asamblea para escuchar el discurso del Gobernador.

El mensaje será transmitido vía streaming a través de los canales de YouTube del Gobierno de Mendoza y de la Legislatura provincial, por Facebook; y Radio Legislatura. La transmisión comenzará a las 9.30.

Se espera que este año el discurso sea más breve que otros años y en un momento se habló de que los anuncios queden escritos en los anexos.

Este será el penúltimo discurso del mandatario en la antesala del año electoral que se viene. Se espera un balance de gestión y obras para lo que resta de este año y el próximo, entre otros temas.