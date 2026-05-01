Cornejo anunció un programa de casas propias para docentes mendocinos

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura, Alfredo Cornejo confirmó la puesta en marcha de un programa destinado a que docentes puedan acceder a su vivienda propia. La iniciativa (aún sin detalles operativos) busca “mejorar las condiciones de vida del sector”, según expresó el mandatario al presentar uno de los anuncios más esperados dentro del eje educativo.

El planteo llega en un contexto complejo para la docencia. Los salarios no logran acompañar las crecientes demandas del sistema educativo (que incluyen no solo la enseñanza, sino también la contención social, la intervención en conflictos y el vínculo con las familias). Actualmente, un maestro sin antigüedad percibe alrededor de 850.000 pesos tras los últimos acuerdos paritarios (con incrementos del 7% en marzo y 3% en mayo), cifras que siguen generando debate sobre el poder adquisitivo.

A esto se suma un dato estructural: la inversión relativa en salarios docentes ha caído en la última década (según un informe del Cisme). Mientras en 2015 representaba el 28% de los ingresos corrientes provinciales, en los últimos años ese porcentaje bajó significativamente (con variaciones que lo ubican en torno al 21% para 2026), lo que refleja un cambio en la prioridad presupuestaria.

En paralelo, el gobernador anunció que Mendoza avanzará hacia la obligatoriedad de la sala de 3 años para 2028 (con cobertura total prevista para 2027). La medida apunta a reducir desigualdades desde la primera infancia (fortaleciendo programas como Nutrición del Lenguaje) y consolidar un sistema educativo más inclusivo desde edades tempranas.

La agenda educativa también incorporó un fuerte impulso tecnológico. Cornejo aseguró que los estudiantes podrán certificarse en inteligencia artificial dentro de las escuelas (en el marco de una estrategia que incluye equipamiento, plataformas digitales y financiamiento internacional por 75 millones de dólares), además de la creación de centros regionales de innovación (orientados a vincular educación, producción y conocimiento en toda la provincia).