Cornejo anunció la instalación de una pantalla gigante para seguir al Papa León XIV: dónde estará

De cara a la histórica visita del papa León XIV a la República Argentina, el gobernador, Alfredo Cornejo, anunció que la provincia dispondrá un espacio público con la instalación de una pantalla gigante para la transmisión en vivo de las principales ceremonias y actividades de la agenda papal.

El anuncio se oficializó tras una reunión de trabajo entre el mandatario provincial y el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, en la que coordinaron distintas acciones conjuntas para que los fieles y la ciudadanía local puedan participar colectivamente del acontecimiento religioso e institucional.

El lugar elegido para la transmisión será el Predio de la Virgen, un espacio con alta carga simbólica e histórica para la provincia.

“Es un lugar muy significativo para Mendoza, que en 1987 recibió a Juan Pablo II y que hoy volverá a ser un espacio de encuentro para la comunidad”, destacó el gobernador a través de sus redes sociales al hacer referencia a la histórica misa multitudinaria que el pontífice polaco ofreció en ese mismo predio durante su visita al país.

Desde el Ejecutivo provincial hicieron una invitación abierta a toda la comunidad mendocina para sumarse a la jornada en Guaymallén, remarcando la importancia del suceso tanto en el plano espiritual como en el diplomático.

Se espera que en los próximos días las autoridades provinciales y eclesiásticas informen el cronograma detallado de los horarios de transmisión y el operativo de seguridad y logística que se desplegará en la zona.