Cornejo acelera para aprobar este miércoles el presupuesto y el endeudamiento

El gobierno de Alfredo Cornejo se prepara para dar un paso decisivo en la Legislatura. La estrategia del oficialismo apunta a llevar al recinto de la Cámara de Diputados este miércoles 18 de noviembre el tratamiento del Presupuesto 2027, junto con las leyes de Avalúo e Impositiva, con el objetivo de asegurar la media sanción del paquete económico antes de que termine el mes.

Si bien el titular de la Cámara Baja, Andrés Lombardi (UCR), había evitado confirmar oficialmente el día exacto de la sesión, fuentes de Cambia Mendoza ratificaron que las negociaciones están enfocadas en debatir los proyectos esta misma semana. En paralelo, desde el entorno oficialista aseguraron que se encuentran analizando las observaciones acercadas por distintos bloques opositores para brindar una devolución antes de bajar al recinto, según señala diario Los Andes.

El proyecto diseñado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, prevé un gasto global cercano a los $8,46 billones para transitar el último año del segundo mandato de Cornejo. Sin embargo, el eje más sensible de la discusión pasa por dos autorizaciones financieras que exigen el aval de una mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras (al menos 32 votos sobre las 48 bancas de Diputados):

Nuevo endeudamiento por USD 320 millones: el Ejecutivo pide permiso para tomar créditos destinados en un bloque de USD 120 millones a obras de infraestructura energética (generación eléctrica, líneas de alta tensión y estaciones transformadoras) y los USD 200 millones restantes a un plan de desarrollo productivo en la provincia.

Refinanciación de vencimientos (roll over): se solicita autorización para reestructurar los compromisos de deuda de los ejercicios 2027, 2028 y 2029, reemplazando obligaciones próximas a vencer por nuevos instrumentos con plazos y condiciones más favorables.

El mapa político actual de la Cámara Baja deja al oficialismo en una posición sumamente cómoda para alcanzar la mayoría especial sin mayores sobresaltos, un escenario que terminó de consolidarse tras la jura de María Belén Castillo (PRO) la semana pasada, quien ocupó la banca vacante tras la expulsión de Janina Ortiz.

Con esa incorporación, el poroteo previo arroja un piso sólido para el Gobierno:

Núcleo duro oficialista (32 votos): los 21 diputados de la UCR (que nuclean tanto al cornejismo como al sector referenciado en Luis Petri), sumados a los 7 de La Libertad Avanza y los 4 del PRO, alcanzan exactamente el umbral de los dos tercios.

Aliados habituales (hasta 36 votos): el margen se amplía con el acompañamiento frecuente de los monobloques de Sol Salinas (Unión PRO), Gustavo Cairo (Mendocinos por la Libertad) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza), lo que eleva la cuenta a 35 manos. A ellos podría sumarse Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos).

Incógnita en la oposición dialoguista: resta ver qué actitud tomará La Unión Mendocina (Jorge Difonso y Rolando Scanio), cuyo eventual respaldo estiraría el apoyo hasta los 38 sufragios.

En la vereda de enfrente, los bloques opositores mantienen reparos y todavía no unifican una estrategia común. Desde Fuerza Patria (Lucas Ilardo y Lidia Quintana) cuestionaron que el Ejecutivo aún no respondió por escrito las consultas elevadas tras las rondas informativas de los ministros, por lo que advirtieron que el debate parlamentario se encuentra virtualmente frenado y sin aviso formal de convocatoria.

Por su parte, los siete diputados del Partido Justicialista y la monobloquista Gabriela Lizana (Renovador Mendoza Línea Nacional) reconocieron haber presentado objeciones técnicas, aunque indicaron que recién en el transcurso de esta semana definirán cómo votarán en el recinto.

Mientras se destraban los acuerdos políticos, la Comisión de Hacienda, liderada por Elisabeth Crescitelli (UCR), continúa puliendo los detalles de las leyes de Avalúo e Impositiva 2027. Días atrás, los legisladores evaluaron simulaciones sobre el impacto de los tributos patrimoniales —tomando como base valuaciones de ACARA a octubre para vehículos y variables de ubicación y superficie para inmuebles—, aunque el dictamen formal en comisión aún permanece abierto.

Entre los cambios impositivos centrales proyectados para 2027 sobresalen tres puntos: