Cornejo abrió el ciclo lectivo en Lavalle: el fuerte respaldo que le dio a su ministro

El gobernador Alfredo Cornejo llegó hasta Lavalle para abrir el ciclo lectivo junto al ministro de Educación, Tadeo García Zalazar y otros funcionarios. Fueron recibidos por el intendente peronista Edgardo González. Aprovecharon para inaugurar una escuela en Villa Tulumaya.

En relación con el sistema educativo, el mandatario reafirmó la política de inversión y reforma que lleva adelante la Provincia, respaldando la tarea del ministro Tadeo García Zalazar. No ahorró en elogios a quien fuera su sucesor en la Municipalidad de Godoy Cruz y quien quiere sucederlo en la Gobernación.

Cornejo destacó la formación de García Zalazar y el conocimiento del área, al señalar que “no sólo está capacitado para administrar el servicio más importante del Estado provincial, sino que además lo asume como una prioridad, con sensibilidad y compromiso”.

Cornejo explicó que las reformas en marcha requieren consensos, ya que muchas veces implican modificar intereses o zonas de confort. Sin embargo, sostuvo que los cambios se están impulsando sobre la base de datos y métricas concretas, con mayor información que la disponible una década atrás. En ese sentido, consideró que la disminución de la matrícula escolar representa “una oportunidad para mejorar el sistema educativo”, no para reducir la oferta, sino para brindar más y mejor educación.

Entre las políticas prioritarias mencionó la universalización de las salas de tres años en toda la provincia, al señalar que “está probado que el inicio temprano en el sistema educativo mejora los aprendizajes y el desarrollo nutricional”. Afirmó que, aunque la matrícula desciende en términos generales, el Gobierno provincial está ampliando y reorganizando el sistema para responder a las necesidades reales de cada territorio.

Por su parte, Tadeo García Zalazar destacó que la flamante institución de Lavalle forma parte de “la primera camada de escuelas técnicas con un plan de estudio de cinco años en toda la provincia”. Remarcó que el edificio, que nació como anexo, hoy es una escuela autónoma con 150 estudiantes.

“Nuestros chicos van a ser parte de un modelo innovador que vincula educación y futuro laboral”, afirmó. Durante su discurso, reafirmó que la gestión sostiene la exigencia académica basada en evidencia, con censos de lectura y matemática en todo el sistema.

Además el ministro anunció la entrega de 100.000 libros para estudiantes de nivel inicial y primer ciclo de primaria. “Hemos vuelto a una unidad pedagógica que garantice que ningún alumno pase de grado sin saber leer, escribir e identificar los números”, sostuvo.