Córdoba, la tierra prometida de las grandes alegrías del fútbol mendocino

La relación entre Córdoba y el fútbol de Mendoza se ha transformado en un idilio marcado por la gloria deportiva y las grandes noticias. Cada vez que los equipos cuyanos debieron cruzar la frontera hacia territorio cordobés para disputar instancias decisivas, la historia terminó escribiéndose con tinta dorada.

El punto de partida de esta racha inolvidable se remonta al 29 de octubre de 2023, cuando Independiente Rivadavia copó el estadio Mario Alberto Kempes para enfrentar a Almirante Brown en la final de la Primera Nacional.

Bajo un calor agobiante y en una definición dramática que se resolvió en el tiempo suplementario con goles de Brian Sánchez y Victorio Ramis, la Lepra se impuso por 2 a 0 y desató un festejo histórico que devolvió al club del Parque a la máxima categoría del fútbol argentino tras 41 años de espera.

Sin embargo, el romance del Azul con el suelo cordobés no se detuvo en aquel ascenso, sino que se profundizó en noviembre de 2025 durante la Copa Argentina. Primero eliminó a River Plate por penales en el Kempes y días más tarde, en el estadio Monumental Presidente Perón de Instituto, protagonizó una final épica ante Argentinos Juniors para conquistar la primera estrella nacional oficial en la historia de Mendoza.

La mística cordobesa volvió a encenderse este domingo 15 de noviembre con el regreso de Godoy Cruz Antonio Tomba a la élite. Exactamente un año después de haber perdido la categoría, el Expreso festejó en el estadio Julio César Villagra de Barrio Alberdi, en la capital cordobesa, al derrotar por 3 a 1 a Tristán Suárez con tantos de Esteban Burgos, Axel Rodríguez y Martín Pino, sellando así una vuelta rápida y contundente a la Liga Profesional.

El Lobo fue el único que no pudo lograrlo

Gimnasia y Esgrima tuvo un contraste particular antes de alcanzar su propia gloria. Si bien en diciembre de 2024 el Lobo había sufrido una dura caída en Córdoba al perder la final del Reducido ante San Martín de San Juan, el destino le tenía guardada revancha: su esperado ascenso a Primera División el 11 de octubre de 2025, aunque no fue en suelo cordobés, sino en el estadio Ciudad de Vicente López, donde venció por penales a Deportivo Madryn.

Sin embargo, el Mensana si festejó algo que ocurrió en La Docta: su continuidad en la Liga Profesional que ocurrió el 14 de septiembre de este año en el Estadio Monumental Presidente Perón. En ese partido Instituto venció 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y le dio de forma matemática la salvada al Blanquinegro.

De este modo, con las conquistas de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz en estadios cordobeses, Mendoza celebra un hito inédito al contar simultáneamente con sus tres clubes más representativos en la Primera División, reafirmando que Córdoba es, por excelencia, la tierra de las mejores noticias para el fútbol de la provincia.