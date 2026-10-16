“Coppola, el representante” vuelve a Disney+ con seis nuevos capítulos

La historia de Guillermo Coppola volverá a la pantalla con una nueva temporada de Coppola, el representante. La producción argentina llegará a Disney+ el próximo 23 de octubre con seis episodios de aproximadamente 30 minutos, en los que retomará los momentos más destacados de la vida del exmánager de Diego Armando Maradona.

Juan Minujín volverá a ponerse en la piel de Coppola en una ficción que combinará humor y drama para reconstruir algunas de las anécdotas más conocidas de su trayectoria. La trama recorrerá desde el inicio de su relación profesional con Maradona, en 1984, hasta una etapa marcada por las dificultades económicas y judiciales que lo llevaron a empezar de nuevo.

En esta segunda entrega, el protagonista repasará su pasado a través de conversaciones frente a la tumba del astro del fútbol. Desde ese punto de partida, la serie reconstruirá una relación que atravesó casi dos décadas y estuvo marcada por el éxito deportivo, la exposición mediática, los excesos y los vínculos con distintas personalidades de la época.

Entre los acontecimientos que formarán parte del relato aparecen episodios vinculados con el casamiento de Maradona y el conocido caso del jarrón, además de otras situaciones que marcaron la vida pública del representante. La producción retomará estos hechos desde una perspectiva ficcional, con situaciones dramatizadas y distintas versiones de una misma historia.