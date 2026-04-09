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Copa Sudamericana

Copa Sudamericana: River igualó en Bolivia en su debut

El Millonario sufrió una expulsión temprana que limitó la recta final de su debut de visitante en la Copa Sudamericana.

River Plate comenzó su camino en la Copa Sudamericana 2026 visitando a Blooming en Santa Cruz de la Sierra. El equipo de Eduardo Coudet que no conocía la derrota desde la llegada del nuevo entrenador, buscó ratificar su gran presente en el debut del Grupo H.

Desde temprano el Millonario tuvo dolores de cabeza y tuvo que remarla, porque con un jugador menos, por la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 3 minutos, logró ponerse 1 a 0 con el gol de Sebastián Driussi.

En el inicio del complemento el equipo boliviano salió en busca del empate y lo encontró a los 8 minutos por medio Antony Vázquez.

Tras un centro dentro del área grande que nadie pudo descifrar, el delantero logró tirarse con los pies hacia adelante para empujar la pelota y poner el 1 a 1.

Con el correr de los minutos el hombre de más comenzó a darle a los locales más respiro, pero la experiencia hizo que River no ceda y se lleve un punto en su debut en el torneo.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Blooming (1): Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Julio Vila, Gabriel Valverde, Diago Giménez; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojoza, Moisés Villarroel; Bayron Garcés y Antony VásquezDT: Mauricio Soria.

River Plate (1): Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Tomás Galván, Fausto Vera; Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo ColidioDT: Eduardo Coudet.

Gol: PT: 35′ Driussi (R); 53′ A. Vasquéz (B)

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Estadio: Ramón Tahuichi Aguilera Costas

ETIQUETAS:

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