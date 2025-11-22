Copa Sudamericana: Lanús va por un recórd que tiene Colón

Se viene una nueva final de la Copa Sudamérica con un equipo argentino que buscará hacer historia. La expectativa crece en las calles de Lanús mientras miles de hinchas se movilizan rumbo a Asunción de Paraguay para la final internacional 2025, donde enfrentará a Atlético Mineiro.

La dirigencia quiso copar Paraguay y para garantizar una presencia masiva de hinchas organizó una caravana que incluye casi 20 aviones y 60 micros. Según estimaciones, esto representa alrededor de 3000 personas por tierra y más de 2500 por aire, con un promedio de 50 pasajeros por micro y vuelos chárter completos.

Lanús quiere copar Paraguay como Colón en 2019

La caravana de Lanús de Buenos Aires comenzó este viernes con la partida de los colectivos, y los vuelos programados para la madrugada del sábado completarán el despliegue destinado a trasladar a prácticamente 15.000 hinchas de Lanús hacia Asunción, la sede de la final de la Copa Sudamericana, si se contabiliza a los que irán de forma particular.

Teniendo en cuenta la cifra que maneja la dirigencia de Lanús y la organización en cuanto a la cantidad de hinchas que viajarán desde Lanús, se podría decir que no superarán la marca que hizo Colón en 2019.

Para la final que Colón jugó en 2019 contra Independiente del Valle de Ecuador, más de 40.000 hinchas estuvieron presentes en Paraguay en la previa del encuentro definitorio. Si bien el resultado para el Sabalero fue derrota 3 a 1 y subcampeón del torneo, el premio que ganó fue gracias a los fanáticos que dejaron al club como el equipo argentino que más hinchas llevó al exterior.