Copa Sudamericana: Lanús le ganaba a la U de Chile, pero no pudo aguantar y le empataron sobre la hora

Al Granate se le escapó sobre el final. Este jueves, Lanús igualó 2 a 2 con la Universidad de Chile en un encuentro que marcó la apertura de la llave de semifinales de la Copa Sudamericana 2025, el cual se disputó en estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. El partido de vuelta se jugará en la Fortaleza la semana que viene.

Debido a la sanción que pesa sobre la U por los incidentes que provocaron sus aficionados, el encuentro se jugó a puertas cerradas. Pese a esto, el equipo argentino no fue ajeno a la hostilidad de los chilenos. Es que el colectivo en el que se trasladaba plantel comandado por Mauricio Pellegrino hacia el estadio fue atacado por la hinchada chilena.

En el plano deportivo, la U intentó dominar el partido desde el principio. Sin embargo, cuando transcurrían 25′ de la etapa inicial, el Granate sorprendió a los locales: Rodrigo Castillo recuperó una pelota cerca de la mitad de cancha y, al ver al arquero adelantado, decidió rematar de larga distancia para anotar el 1 a 0.

¡¡PERO POR FAVOR, QUÉ LOCURA TE MANDASTE, RODRIGO!! CASTILLO Y UN GOL SOÑADO DE LARGA DISTANCIA PARA EL 1-0 DE LANÚS SOBRE U DE CHILE POR LAS SEMIFINALES DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/75Dtlaxtah — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2025

Sin darle tiempo de reaccionar, apenas 4′ después, Eduardo el Toto Salvio comandó un contragolpe que -tras una gran jugada individual suya- terminó con el 2 a 0 para los argentinos. El autor del tanto fue -nuevamente- Castillo, que firmaba un primer tiempo de ensueño.

PURO FÚTBOL GRANATE: Salvio armó un jugadón y asistió a Castillo para que firme su doblete y el 2-0 de Lanús vs. U de Chile en la CONMEBOL #Sudamericana.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KwSli0hp0W — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2025

En el complemento, Lanús se replegó para explotar los espacios que podría dejar la U. Sin embargo, los chilenos fueron arrinconando a los visitantes contra su arco, y llegarían al descuento a los 63′ por intermedio de Yorio, que empujó la pelota en el área chica tras un rebote del arquero Losada. Hasta ese error, el arquero argentino se había transformado en una muralla inexpulgable.

DESCONTÓ LA U. DE CHILE: en una de las primeras pelotas que tocó, Di Yorio capturó el rebote de Losada y firmó el 1-2 vs. Lanús en la CONMEBOL #Sudamericana.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hXEtgcBj2Y — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2025

A partir de ese momento, el Granate salió un poco más y el encuentro tuvo pasajes de alta intensidad y de situaciones para ambos equipos.

Cuando Lanús ya se abrazaba a una victoria que lo dejaba en una posición inmejorable de cara al partido de vuelta, llegó un baldazo de agua fría: cuando ya se jugaba el tiempo adicionado, el árbitro brasileño Anderson Daronco sancionó penal a favor del conjunto local por una mano dentro del área. En ese instante, los jugadores argentinos rodearon al referí pidiendo una falta previa. Sin embargo, tras la revisión del VAR, la decisión inicial se mantuvo. El encargado de cambiar el penal por gol fue Charles Aranguis, quien anotó el 2 a 2 con el que terminó el encuentro.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1981510329390567754

Ahora, Lanús deberá definir la serie en su casa. El encuentro decisivo se disputará el próximo jueves a partir de las 19 horas.