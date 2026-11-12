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Copa Sudamericana

Copa Sudamericana: cambio de horario para la final y ¿sin show musical?

A poco más de una semana para el duelo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, la Conmebol sigue actualizando los detalles.

La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro tendrá un cambio de horario. La Conmebol confirmó que el partido del próximo sábado 21 de octubre se jugará más tarde, luego de modificar la programación inicial por las condiciones climáticas de Barranquilla.

En un primer momento, el encuentro estaba previsto para las 19 horas (de Argentina), pero el organismo sudamericano decidió retrasarlo una hora. La medida apunta a evitar que los futbolistas y los hinchas permanezcan expuestos durante tanto tiempo al intenso calor que suele registrarse en la ciudad colombiana durante la tarde.

El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde Boca buscará quedarse con el título frente al conjunto brasileño, desde las 20 horas de nuestro país.

Podría no haber show en la final de la Sudamericana

El sábado 21 de noviembre el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará cortar una racha de 18 años sin coronarse a nivel internacional y 21 sin levantar este trofeo. La organización está preparando todo lo que habrá en ese día.

Hace algunas semanas, se hablaba de la posibilidad de que hubiera un show musical por lado como se venía acostumbrando desde hace años y la banda que tenía grandes chances de tocar para el lado de Boca era Ke Personajes, pese a que también se había mencionado al grupo Los Palmeras.

Sin embargo, según reveló el periodista Diego Monroig en ESPN, el Xeneize frenó las negociaciones con las bandas que tenía en carpeta para llevar. El motivo es que la Conmebol está evaluando que directamente no haya shows musicales el día de la definición. 

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