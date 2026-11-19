La Copa Sudamericana tendrá en Barranquilla una definición histórica también desde el punto de vista económico. Boca y Atlético Mineiro disputarán una final que reunirá planteles valuados en u$s260 millones, una cifra inédita para el certamen y que convierte al encuentro en el más cotizado de toda su historia.

Por primera vez, una final de la competencia superará la barrera de los u$s200 millones. El registro anterior correspondía al cruce entre Racing y Cruzeiro en 2024, cuando las dos planteles sumaron u$s166 millones.

El dato más significativo es la paridad económica entre los finalistas. Boca presenta un plantel valuado en u$s129,5 millones, mientras que Atlético Mineiro alcanza los u$s130,5 millones. La diferencia es de apenas u$s1 millón, un reflejo de la jerarquía y la capacidad de inversión de dos instituciones que buscarán trasladar ese potencial al campo de juego.

La final también estará atravesada por las necesidades deportivas de ambos clubes. Boca no conquista un título internacional desde 2008, mientras que Mineiro viene de perder dos finales consecutivas y buscará evitar una tercera frustración al hilo. La definición en Colombia tendrá, por lo tanto, un componente económico extraordinario y una presión deportiva considerable.

Boca creció un 40% en el valor de su plantel

El equipo argentino llega a la definición con una valorización importante de su patrimonio futbolístico. Desde la final de la Copa Libertadores de 2023, que perdió frente a Fluminense, el plantel xeneize pasó de aproximadamente u$s87,2 millones a u$s129,5 millones, un crecimiento del 40%.

El futbolista mejor cotizado es Tomás Aranda, con u$s13,9 millones y lo sigue Milton Delgado, valuado en u$s11,6 millones, mientras que Leonel Flores completa el podio con u$s9,3 millones.

Lautaro Di Lollo y Sebastián Villa también forman parte del grupo de futbolistas destacados por su cotización dentro del plantel. La evolución de estos valores refleja el crecimiento de Boca en el mercado y la consolidación de una estructura deportiva con mayor capacidad patrimonial.

En el contexto de sus respectivos países, Boca ocupa el segundo lugar entre los clubes argentinos de mayor valor de mercado. Atlético Mineiro, en cambio, aparece décimo en el ranking brasileño, un dato que introduce otra variable en la comparación entre los finalistas.