Copa Sudamericana: Boca remontó la serie en Brasil y es finalista

En un estadio que fue una caldera, Boca tuvo su Maracanazo y, de la mano de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y un desgarrado Leandro Paredes, se impuso 3-1 ante Vasco da Gama y se metió en la final de la Copa Sudamericana.

Prácticamente desde el vestuario, el Xeneize niveló la serie de la mano de un cabezazo de Di Lollo a los tres minutos de iniciado el partido.

¡¡BOCA EMPATA LA SERIE EN EL ARRANQUE DE LA VUELTA!! DI LOLLO LE GANÓ A SOSA EN EL ÁREA Y METIÓ UN CABEZAZO LETAL PARA MARCAR EL PRIMER GOL DEL XENEIZE ANTE VASCO.



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Lejos de quedarse, el equipo de Rodolfo Arruabarrena siguió buscando el gol que le permitiera evitar los penales, uno que llegó a los 34 minutos, tras una linda contra iniciada por Sebastián Villa y una mejor definición de Miguel Merentiel, mano a mano ante Leo Jardím. Así, al término del primer tiempo, Boca enmudeció al Maracaná.

😱 El pase de primera de VILLA



🔥 La definición con clase de MERENTIEL…



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En el complemento y tras haber sentido el golpe, Vasco se despertó. Así, Boca se replegó peligrosamente y dejó que los locales manejen los hilos del partido. Esto redundó, finalmente,en un lindo remate de José Luis Rodríguez, a los 20 minutos, marcó el descuento que llevaba al partido hacia los penales.

Pero el destino quería otra cosa. Así, desgarrado y todo, fue Leandro Paredes -quien ingresó en el complemento-, quien se encontró con una pelota en la puerta del área y, sin que nadie lo atore, sacó un remate que le viboreó al arquero y se metió en el fondo de la red.

¡¡IMPRESIONANTE PAREDES!! ¡¡A LO CAMPEÓN DEL MUNDO PARA LA VENTAJA DE BOCA ANTE VASCO DA GAMA EN BRASIL!!



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De esta manera, el capitán, ese del que tanto se habló y a 11 días de haberse desgarrado ante Instituto, fue quien le dio a Boca el pasaje a la final de la Copa Sudamericana, en Barranquilla, el 21 de noviembre.