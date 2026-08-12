Copa Sudamericana: Boca fue de menos a más, venció a Recoleta y puso un pie y medio en cuartos de final

Boca venció a Recoleta por 3 a 1 y puso un pie y medio en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se llevó a cabo este martes en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el Xeneize hizo de local, y contó con el arbitraje del chileno Piero Maza.

El equipo del Vasco Arruabarrena, que venía de empatar con Vélez en el torneo local, tuvo un inicio de partido cansino y con muchas impresiciones. Este mal comienzo de los locales fue rápidamente capitalizado por los paraguayos, que a los 5′ se puso en ventaja a través de un remate de Ríos que se desvió en un defensor xeneize. Tras el gol, la parcialidad local estalló de bronca y bramó con el clásico “movente, Boca, movete…”.

¡GOL DE RECOLETA, QUE LE GANA A BOCA!



Remate de Ríos con desvío en el medio, el equipo paraguayo se pone 1-0 en Huracán



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/y04x2pkAaT — DSPORTS (@DSports) August 11, 2026

Con el correr de los minutos, el Xeneize se iría asentando y de a poco comenzaría a llevar peligro al área rival. Pese a su superioridad, la falta de eficacia en los metros finales impedía que igualaran el marcador.

El panorama se le aclararía a Boca sobre el cierre del primer tiempo, cuando Baez fue expulsado en Recoleta tras propinarle un inexplicable codazo al juvenil Flores.

EXPULSADO BÁEZ EN RECOLETA



Por este codazo sobre Flores, el jugador del equipo paraguayo vio la roja en el final del primer tiempo.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/irYpfm7Eql — DSPORTS (@DSports) August 11, 2026

Ya en el complemento, el equipo de Arruabarrena aprovecharía la superioridad numérica y, en cuestión de minutos se puso arriba en el marcador. El encargado de anotar la igualdad fue Santiago Ascacíbar, quien está derecho con el gol. Fue el cuarto partido consecutivo en el que el ex Estudiantes convierte.

GOLAZO DE ASCACIBAR PARA EMPATAR



Centro de Villa y volea del Ruso para poner el 1-1 de Boca ante Recoleta.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/fgpio8LOKL — DSPORTS (@DSports) August 11, 2026

A los 50′, apenas dos minutos después del tanto de la igualdad, aparecería solo en la puerta del área chica para poner de cabeza el 2 a 1 que le permitía a Boca tomar la delantera. Tal como ocurrió en el gol de Ascacíbar, la asistencia llegó desde los pies del colombiano Sebastián Villa.

¡LO DIO VUELTA BOCA EN UNA RÁFAGA!



Otra asistencia de Villa, ahora para Milton Delgado. El Xeneize le gana 2-1 a Recoleta.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/vSyCFrBMZH — DSPORTS (@DSports) August 11, 2026

Con la tranquilidad de haber revertido el resultado de manera rápida al inicio del segundo tiempo, y con la superioridad numérica, Boca pudo manejar los tiempos del partido y de generar una situación de gol tras otra.

El broche de oro para el triunfo de Boca llegaría a los 61′, cuando el juvenil Flores convirtió un verdadero golazo de media distancia. El joven jugador surgido de las inferiores del Xeneize ratificó una vez más que es una de las grandes apariciones del fútbol argentino.

¡¡PERO QUÉ GOLAZO DEL PIBE FLORES!!



IMPRESIONANTE LA VOLEA DEL JUVENIL PARA PONER EL 3-1 CONTRA RECOLETA.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/WvknoVlDs5 — DSPORTS (@DSports) August 11, 2026

La impericia a la hora de definir, y la suerte que en alguna ocasión le jugó una mala pasada, impidieron que el Xeneize golee a su rival. Recoleta, que se quedó con nueve jugadores tras la expulsión de Mosquera a los 69′, nunca pudo volver a inquietar a la defensa de Boca.

Con el triunfo consumado, Boca dio un paso importante en la serie y viajará a Paraguay con una ventaja que lo hace mirar de reojo los cuartos de final. Pero para eso, primero deberá sortear el partido de vuelta ante Recoleta, el próximo Martes.