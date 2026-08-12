Copa Libertadores: Fluminense y la Lepra no se sacaron diferencias en el primer partido de la serie

Independiente Rivadavia volvió a pisar el mítico Maracaná para dar un nuevo paso frente al Fluminense en Copa Libertadores en la que ya consiguió meterse entre los 16 mejores equipos del continente.

El primer tiempo comenzó con la Lepra dominando las acciones, y marcando la cancha, como supo hacerlo meses atrás en la competencia, cuándo ambos equipos compartieron grupo.

Con poca efectividad, la visita tuvo que dedicarse a marcar y no querer atacar para no lamentar la caída de su arco, logrando que con el correr de los minutos los dirigidos por Berti crezcan en el campo. No obstante, el marcador no se movió.

En la segunda etapa, ya con el Flu decidido a hacer valer la localía, el área defendida por Nicolás Bolcato, se llenó de centros, que la defensa siempre pudo despejar.

Con el correr de los minutos la Lepra se mostró superior a su rival y sin ser el dueño absoluto del control del balón, fue quien contó con las situaciones más claras, volviendo a retroceder al elenco brasilero, que mostró nerviosismo durante varios tramos del cotejo.

Por más muestra de carácter, el resultado terminó en blanco y para el Azul es una pequeña ventaja, considerando que define de local su suerte.

La vuelta de la serie está programada para el martes que viene, desde las 19 horas en el estadio Malvinas Argentinas. El vencedor enfrentará a Platense o Coquimbo Unido, que comienzan sus cruces este miércoles en cancha del Calamar

SÍNTESIS DEL PARTIDO:

Fluminense (0): Fábio; Guga, Thiago Silva (C), Ignácio, Guilherme Arana; Hércules, Matheus Martinelli, Nonato; Agustín Canobbio, Yeferson Soteldo y Hulk. DT: Luis Zubeldía.

Independiente Rivadavia (0): Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; Leonel Bucca, Tomás Bottari, Matías Fernández; Maximiliano Salas y Álex Arce (C). DT: Alfredo Berti.

Goles: no hubo.

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

Estadio: Maracaná

