Copa Libertadores: Boca perdió con Barcelona en Ecuador y su clasificación se complica

Boca perdió 1 a 0 con Barcelona de Ecuador en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores, el cual se llevó a cabo este martes en Guayaquil, y que contó con el arbitraje del colombiano Carlos Betancur. El Xeneize cayó por segunda vez consecutiva y puso en riesgo su clasificación.

En un partido marcado por las incidencias, el Xeneize no pudo refrendar la superioridad que había mostrado contra los ecuatorianos en La Bombonera. En un campo totalmente condicionado por la incesante lluvia que caía en Guayaquil, el equipo de Úbeda se mostró por demás incómodo.

El partido se presentaba torcido desde temprano para que conjunto de la Ribera, que a los 24′ se veía obligado a cambiar a su arquero, ya que Leandro Brey debía ser remplazado tras un fuerte golpe con un rival. Las malas noticias para el Xeneize seguirían llegando en un primer tiempo caótico: a los 33′ se iría expulsado Santiago Ascacibar por golpear a un rival en el suelo. Sobre llovido, mojado.

¡¡MÁS MALAS NOTICIAS PARA BOCA!! EXPULSADO SANTIAGO ASCACIBAR POR ESTA PATADA EN LA CABEZA A CELIZ.



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Con un jugador menos, Boca se las rebuscaba para no pasar sobresaltos y, cada tanto, intentar inquietar a la defensa rival. En un contexto totalmente adverso, parecía que la lluvia escarpaba sobre el final de la primera mitad, cuando el argentino Mílton Celiz se iba expulsado por propinarle un codazo a Leandro Paredes.

Ya en el complemento, con más espacios y con un terreno de juego en mejores condiciones, los mediocampistas de ambos equipos pudieron jugar con más comodidad, por lo que el partido levantó su nivel. En ese marco, todo hacía indicar que el primero que se equivocara lo pagaría caro.

Y el primer error sería de Boca, que perdió una pelota tras un córner a favor. Con la defensa xeneize totalmente desacomodada, Barcelona de Ecuador tuvo un contragolpe que aprovechó Héctor Villalba, argentino con pasado en San Lorenzo.

CONMEBOL #Libertadores | ¡Gol de Barcelona! Lo hizo Villalba para el 1-0 vs. Boca.



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Pese a los intentos del Xeneize, que sobre los minutos finales se encomendó a lo que pudiera generar Ezequiel Zeballos, y a las situaciones que Barcelona tuvo para liquidar el pleito, el marcador ya no se movería.

Con este resultado, Barcelona suma sus primeros tres puntos en la competencia y se mete en la pelea, mientras que Boca acumuló su segunda derrota consecutiva y puso en duda su clasificación a octavos de final. Incluso, cuando finalice la fecha el Xeneize podría quedar tercero en su zona.

El próximo compromiso copero del equipo de Úbeda será ante Cruzeiro en la Bombonera, en un partido que se anticipa de alto voltaje, debido a las rispideces que se produjeron en el último partido en Brasil.