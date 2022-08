Se trata de un certamen anunciado a principios de año en donde equipos de toda Mendoza participarán por la copa.

En total son 5 los equipos de fútbol (entre 32) que representarán al Valle de Uco en este certamen que promueve el Gobierno de Mendoza mediante la Liga Mendocina de Fútbol. Además de buscar la superación deportiva, reparte más de 560 mil pesos en premiaciones.

La competencia por la copa provincial, comienza el 4 de septiembre por la primera fecha que dará lugar a otras 16 llaves iniciales.

Los primeros encuentros y los equipos de la región que participarán:

Independiente Rivadavia vs Maipú; Fadep vs Ferro de Alvear; Universitario vs San Carlos; Argentino vs C.D. Tupungato; Lavalle vs Argentino; Banfield/Pink vs Pedal (San Rafael); Rivadavia vs Volantes Unidos (Malargüe) y Amuf vs S.D. Montecaseros.

Godoy Cruz A vs La Amistad; La Gloria vs El Tropezón; Gimnasia vs El Fuerte; Godoy Cruz B vs Colón; Talleres vs San Martín; Estudiantes vs Escuela D. Junín; Luján vs Social Tupungato y Las Pumas vs La Posta Tunuyán.

La segunda, tercera y cuarta fecha se proyectan para los días: 9 de octubre, 23 de octubre y 6 de noviembre respectivamente. La semifinal y final del certamen se disputarán el 13 y 20 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas.

Primera fecha.

Premios según las instancias:

Vencedores de los 16vos.: 10 mil cada uno (160 mil en total), en los 8vos.: 15 mil cada uno (120 mil en total), en 4tos.: 25 mil cada uno (100 mil en total), en semifinales: 40 mil cada uno (80 mil en total) y para el equipo ganador de la final: 100 mil pesos.

Leé también: CAME y FEM ofrecen un curso de venta por WhatsApp