Search
Instagram Facebook Twitter
LdzFF1I7J_1256x620__2
FIN DEL SUEÑO

Copa Davis: Argentina fue eliminada por Alemania

Horacio Zeballos y Andrés Molteni tuvieron tres match points, pero terminaron perdiendo el partido de dobles, por lo que la serie finalmente terminó 2 a 1 a favor de los germanos. Antes, Francisco Cerúndulo había caído ante Alexander Zverev, mientras que Tomás Etcheverry ganó el único punto argentino.

El sueño de obtener la segunda Ensaladera de Plata deberá esperar otro año más. Este jueves, el equipo argentino -conducido por Javier Frana– perdió su serie ante Alemania por 2 a 1 y se despidió del Final 8 de la Copa Davis 2025, el cual se está disputando en Bologna, Italia.

La eliminación argentina se decretó luego de que la pareja de dobles, compuesta por Horacio Zeballos (5°) y Andrés Molteni (25°), perdiera el partido decisivo ante Kevin Krawietz (11°) y Tim Puetz (11°). En un encuentro por demás ajustado, los argentinos cayeron ante los teutones por 6-4, 4-6 y 6-7 (10-12).

El cierre del juego estuvo cargado de suspenso y nerviosismo: en el tie break, cuando parecía que los germanos se encaminaban al triunfo, los argentinos se repusieron y hasta contaron con tres match points -uno con saque de Molteni-. Finalmente el partido caería del lado de Alemania, que se enfrentará a España por un pase a la gran final.

Antes del partido de dobles, Francisco Cerúndolo (21°) había perdido en sets corridos ante Alexander Zverev (3°), que impuso su jerarquía para poner la igualdad transitoria en la serie. El primer partido lo había jugado Tomás Etcheverry (60°), que ganó un partido muy ajustado ante Jan-Lennard Struff.

ETIQUETAS:

Copa DavisAlexander ZverevAndrés MolteniTomás EtcheverryArgentinaalemaniaTenisHoracio ZeballosFrancisco Cerúndolo

+ Noticias

FIN DEL SUEÑO

Copa Davis: Argentina fue eliminada por Alemania

Por: Lucian Astudillo

servicio meteorológico

Arranca el fin de semana largo y así estará el tiempo este viernes en Mendoza

Por: Redacción NDI

Fórmula 1

¿Por qué Colapinto impresiona más allá de los resultados?

Por: Redacción NDI

Renovación parlamentaria

Diputados convocó a los nuevos legisladores: cuándo será la Sesión Preparatoria

Por: María Orozco

CONFIRMADO

Copa Argentina 2026: Independiente Rivadavia disputará el partido inaugural

Por: Lucian Astudillo

Política energética

Producción récord en petróleo: el mensaje de Sturzenegger y su crítica al kirchnerismo

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter