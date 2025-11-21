Copa Davis: Argentina fue eliminada por Alemania

El sueño de obtener la segunda Ensaladera de Plata deberá esperar otro año más. Este jueves, el equipo argentino -conducido por Javier Frana– perdió su serie ante Alemania por 2 a 1 y se despidió del Final 8 de la Copa Davis 2025, el cual se está disputando en Bologna, Italia.

La eliminación argentina se decretó luego de que la pareja de dobles, compuesta por Horacio Zeballos (5°) y Andrés Molteni (25°), perdiera el partido decisivo ante Kevin Krawietz (11°) y Tim Puetz (11°). En un encuentro por demás ajustado, los argentinos cayeron ante los teutones por 6-4, 4-6 y 6-7 (10-12).

El cierre del juego estuvo cargado de suspenso y nerviosismo: en el tie break, cuando parecía que los germanos se encaminaban al triunfo, los argentinos se repusieron y hasta contaron con tres match points -uno con saque de Molteni-. Finalmente el partido caería del lado de Alemania, que se enfrentará a España por un pase a la gran final.

Antes del partido de dobles, Francisco Cerúndolo (21°) había perdido en sets corridos ante Alexander Zverev (3°), que impuso su jerarquía para poner la igualdad transitoria en la serie. El primer partido lo había jugado Tomás Etcheverry (60°), que ganó un partido muy ajustado ante Jan-Lennard Struff.