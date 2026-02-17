Search
Copa Argentina: ¿si pierde River se va Gallardo?

River se mide frente a Ciudad de Bolivar, por lo 32vos de final de la Copa Argentina, con el riesgo de que su entrenador deje su cargo.

River se juega más que un partido este martes desde las 22:00 horas frente a Ciudad de Bolívar. No solo será el debut en la instancia de 32avos de final de la Copa Argentina, sino que el cruce se convierte en una carta a utilizar para dar vuelta la página después de dos duras derrotas de manera consecutiva. 

Marcelo Gallardo reconoce que hay que revertir la situación e irá con lo mejor que tiene a disposición. Además, apuntan a que una eliminación marcaría el fin del segundo ciclo del Muñeco en Nuñez.

El Estadio La Pedrera de San Luis será testigo de un nuevo enfrentamiento entre el Millonario y el Cele, así como también ocurrió en la edición del certamen nacional del año pasado. En ese momento se enfrentaron en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero y fue triunfo con goles de Franco Mastantuono y Leandro González Pírez.

La lista de convocados presentada por Gallardo confirmó la ausencia de Franco Armani, quien todavía no recibió el alta médica tras haber sufrido un desgarro en el gemelo derecho y tener una molestia en su talón. De la misma manera quedó decretado que Marcos Acuña no pudo viajar a causa de un fuerte cuadro febril y se quedó en Buenos Aires.

De este modo, el entrenador piensa en un once competitivo para seguir en carrera: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maxi Salas o Facundo Colidio.

