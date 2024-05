Copa Argentina: La Lepra mereció más pero quedó eliminada

Por los 16vos de final de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia y Banfield se enfrentaron en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para definir al rival de Talleres de Remedios de Escalada, que eliminó a Racing.

En el primer tiempo se vio lo que ambos equipos han mostrado en las primeras tres fechas de la Liga Profesional y de no ser por Bruno Sepúlveda, que logró vencer a Mariano Monllor tras un error defensivo a los 40 minutos, el empate en cero era el resultado más justo.

Desde el gol del Taladro, los dirigidos por Martín Cicotello entraron en un mometo de obligación para seguir en partido, pero el tiempo apremió y tuvo que irse al descanso abajo por la mínima diferencia.

Ni bien comenzado el complemento, Banfield logró golpear y a los 52 minutos, de cabeza tras un corner, Milton Gimenez logró poner el 2 a 0, para comenzar a liquidar la historia. No obstante, La Lepra no se dio por vencida.

Con varios cambios para tener al tradicional equipo títular, Independiente Rivadavia comenzó a lastimar en busca de los goles que le hicieran por lo menos, definir el partido en los penales.

Tras mucho buscarlo, y con un claro penal no cobrado minutos antes, a los 71′ Victorio Ramis anotó el gol que puso en partido al equipo mendocino y desde ahi, el empate estuvo mucho más cerca, pero nunca llegó.

En un gran segundo tiempo, Independiente Rivadavia no se pudo reponer de los errores defensivos y no pudo lograr el empate que lo deja eliminado de la presente edición de la copa doméstica y se deberá dedicar unicamente al torneo local, que lo tiene peleando por no perder la categoría.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Independiente Rivadavia (1): Mariano Monllor; Antonio Napolitano, Francisco Petrasso, Mauro Maidana (C), Tomás Palacios, Julián Ascacibar; Gastón Gil Romero, Diego Tonetto, Ezequiel Ham; Juan Cavallaro y Victorio Ramis. DT: Martín Cicotello.

Banfield(2): Facundo Sanguinetti; Lautaro Cardozo, Alejandro Maciel, Aarón Quirós (C), Emanuel Insúa; Juan Álvarez, Cristian Núñez, Matías González, Ignacio Rodríguez, Milton Gimenez, Bruno Sepúlveda. DT: Julio César Falcioni.

Goles: 40´ B. Sepúlveda, 52′ M. Gimenez (B); 72′ V. Ramis (IR)

Amonestados: 35′ M. González (B); 53′ D. Tonetto; 64′ E. Insua; 81′ Y. Calleros (B); 85′ G. Gil Romero y 87′ F. Petrasso (IR).

Expulsado: 90(+3)’ Francisco Petrasso (IR)

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Fotos: Prensa Banfield