Copa Argentina

Copa Argentina: Godoy Cruz debuta frente al Deportivo Morón

El Tomba busca mejorar su imagen. Se medirá con el Gallito en el estadio de Tigre por el pase a los 16vos de final

Luego de la presentación de varios equipos de la Liga Profesonal en la Copa Argentina, el Expreso vuelve a escena este miércoles con dos cruces correspondientes a los 32avos de final. En juego estará el pase a los 16avos en una jornada que tendrá acción en Tigre y en Lomas de Zamora, con equipos que actualmente militan en la Primera Nacional.

Godoy Cruz debutará este miércoles 25 de febrero desde las 21.15 ante Deportivo Morón en el estadio José Dellagiovanna (Tigre), con televisación de TyC Sports y arbitraje de Pablo Giménez. El ganador avanzará a los 16avos de final.

El Expreso arrastra una racha adversa: no consigue triunfos oficiales desde septiembre de 2025. En el inicio de la temporada empató ante Ciudad de Bolívar y Defensores de Belgrano (ambos 1 a 1) por la Primera Nacional.

Deportivo Morón, en tanto, también transita un presente irregular en la Primera Nacional, con dos empates en el arranque del certamen 2026. El Gallito buscará aprovechar la inestabilidad del Tomba para dar el golpe y avanzar de ronda.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandria, Juan Morán; Mariano Santiago, Vicente Poggi, Brian Orosco; Tomás Pozzo, Martín Pino, Matías Ramírez. DT: Mariano Toedtli.

Deportivo Morón: Julio Salvá; Leonel Cardozo, Braian Salvareschi, Franco Vázquez, Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo; Gonzalo Berterame, Franco Toloza, Franco Fagundez. DT: Walter Otta.

