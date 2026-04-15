Copa Argentina: El Lobo no pudo en los penales y quedó eliminado

En la búsqueda de recuperar identidad, juego y protagonismo, Gimnasia y Esgrima y Gimnasia y Tiro de Salta , se midieron por los 32 avos de final de Copa Argentina en el estadio Eduardo, Gallardón, propiedad del Club Los Andes.

El partido, en líneas generales, fue más friccionado que bien jugado y a los dos les costó generar jugadas de peligro. La más clara la tuvo Diego Mondino, pero no pudo definir con certeza en los minutos finales del primer tiempo.

Aunque el Lobo no jugó bien, siempre dio la sensación de estar más cerca de la victoria y es por eso que en el arranque del complemento, mostró más potencial para llevarse la clasificación, aunque el gol no llegó y por eso, el partido se definió desde los penales.

TANDA DE PENALES

El Lobo tuvo los goles de Matías Recalde, Agustín Módica y Santiago Rodríguez. Ismael Cortéz, Luciano Cingolani, Julián Ceballos y Diego Mondino erraron.

El elenco salteño gritó los disparos de Leandro Contin y Rúben Villarreal, Fabricio Rojas y Juan Galetto. Franco Sivetti, Manuel Guanini y Walter Montoya malograron su penal.

Por su pasaje a los 16vos de final, el equipo que actualmente milita en la Primera Nacional jugará en 16avos de final frente a Vélez, aún sin fecha, horario, ni estadio confirmado.

SÍNTESIS DEL PARTIDO:

Gimnasia y Esgrima (0-3-): Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde, Fermín Antonini, Esteban Fernández, Tomás O’Connor, Brian Andrada, Ignacio Sabatini, Valentino Simoni. DT: Darío Franco.

Gimnasia y Tiro de Salta (0-4-): Joaquín Papaleo; Juan Galetto, Manuel Guanini, Gonzalo Soto, Lautaro Montoya; Walter Montoya, Matías Birge, Nicolás Rinaldi, Jonás Aguirre; Fabricio Rojas, Lautaro Gordillo. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Goles: no hubo

Árbitro: Nahuel Viñas

Estadio: Eduardo Gallardón