Copa Argentina: ¿cuánto cuestan y cómo comprar las entradas para la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors?

La cuenta regresiva ya comenzó. Luego de tantas idas y vueltas para definir fecha y -sobre todo- la sede del encuentro, este sábado la organización de la Copa Argentina dio todos los detalles correspondientes a la venta de entradas para la final que disputarán Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors el próximo miércoles 5 de noviembre en el estadio de Instituto de Córdoba, a partir de las 21:10 horas.

En lo que respecta al precio de las localidades, tal como había trascendido estos días, tendrán un valor elevado. Mientras que las populares costarán $60.000, las plateas saldrán $90.000.

En cuanto a la metodología para adquirir los tickets, a diferencia de lo ocurrido en las instancias anteriores, éstos deberán ser comprados de manera presencial. Los aficionados de la Lepra deberán dirigirse al estadio Bautista Gargantini, mientras que los hinchas del Bicho de la Paternal tendrán que concurrir al estadio Diego Armando Maradona. Cabe resaltar que no se venderán entradas en Córdoba..

¿Cómo será la venta para hinchas de Independiente Rivadavia?

Quienes deseen concurrir a la final tendrán que ir a las boleterías del Bautista Gargantini, en Av. Las Tipas S/N del Parque General San Martín. Los días y horarios habilitados son:

-lunes 3 de noviembre, de 13 a 20 hs;

-martes 4 de noviembre, de 10 a 17 hs.

Entradas para personas con discapacidad

Los tickets para personas con discapacidad se entregarán en el estadio Monumental Presidente Perón (Instituto de Córdoba) con el DNI y el certificado correspondiente.