Copa Argentina: Boca goleó a Banfield para meterse en la final

Boca y Banfield se midieron en el Malvinas Argentinas y con el arbitraje de Nazareno Arasa para definir al segundo finalista de la Copa Argentina.

El primer tiempo, en líneas generales, tuvo al Taladro dominando y teniendo las ocasiones de gol más claras, qué hicieron a Álvaro Montero figura.

El Xeneize sobre el final de la primera parte comenzó a imponer su dominio, aunque seguía mostrando imprecisiones en los contraataques.

Cuando todo parecía indicar que el 0 a 0 iba a mandar a las duchas a los equipos, apareció Leandro Paredes, que inventó una gran jugada y metió un pase para que Santiago Ascacíbar conecte de cabeza para marcar el 1 a 0 de Boca a los 46 minutos.

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Ante de la media hora del complemento Boca volvió a golpear, y anotó, a los 63 minutos, el 2 a 0 para comenzar a poner un pie en la final

El equipo de Rodolfo Arruabarrena armó una rápida contra tras una buena salida desde el fondo, que Sebastián Villa condujo por la banda izquierda, y haciendo la personal sacó un remate cruzado al segundo palo que venció a Diego Rodríguez.

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La superioridad de Boca lo hizo llegar a los 73 minutos al 3 a 0, para sellar el pasaje al partido definitivo del torneo.

Tras una gran jugada colectiva, Villa envió un centro desde la izquierda para la llegada de Leandro Lozano qué definió sin marca sobre la línea del arco.

🎥 Mirá el gol de Leandro Lozano para el 3-0 de @BocaJrsOficial ante Banfield https://t.co/USaUnYBgLk — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 14, 2026

No hubo tiempo para la reacción de Banfield y la goleada se concretó apenas un minuto después del tiempo reglamentario.

uego de lograr el objetivo de meterse en la gran final, el equipo de Arruabarrena se medirá frente a Platense (que eliminó en penales a Atlético Tucumán), el próximo 2 de diciembre en horario y sede a confirmar por la organización.

SÍNTESIS DEL PARTIDO:

Boca Juniors (3): Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena

Banfield (0): Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel , Lautaro Gómez; Alexander Machado, Adrián Balboa y Federico Medina. DT: Pedro Troglio.

Goles: 45(+1)’ S. Ascacibar, 63′ S. Villa y 73′ L. Lozano (B)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Malvinas Argentinas

FOTOS:Prensa Copa Argentina