Copa Argentina 2026: Independiente Rivadavia disputará el partido inaugural

Este jueves, en la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, donde se anunció sorpresivamente que Rosario Central sería condecorado con un campeonato por ser el equipo que más puntos sacó a lo largo del año, se definió que el partido inaugural de la Copa Argentina 2026 lo disputará el campeón defensor. De este modo, Independiente Rivadavia será el encargado de dar el puntapié inicial de la competición.

Además, se decidió que el partido se llevará a cabo en la semana previa al inicio del Torneo Apertura 2026, por lo que se espera que la Lepra mendocina tenga su primer partido oficial a mediados de enero.

Cabe destacar que el rival del equipo conducido por Alfredo Berti se conocerá luego del sorteo que se realizará en la semana del 10 de diciembre, antes de que finalice el Torneo Clausura 2025. En ese evento se dilucidarán todos los cruces de la primera ronda de la Copa Argentina 2026.

También se estableció un cronograma estimativo para casi todas las fases de la competición. Como dato sobresaliente, se dio a conocer la fecha de la final: el encuentro cúlmine se jugaría el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Llega el VAR a la Copa

Uno de los puntos sobresalientes fue el anuncio de la llegada del VAR a la Copa Argentina 2026. Sin embargo, no será para todas las instancias.

Luego de que se empleara por primera vez en la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, la AFA decidió de que para el año 2026 la Copa Argentina contará con VAR a partir de los octavos de final.