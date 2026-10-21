Cooperativas truchas en Las Heras: condenaron a Daniel Orozco y Janina Ortiz a tres años de prisión en suspenso

El exintendente de Las Heras Daniel Orozco y la exsecretaria de Gobierno municipal y legisladora suspendida Janina Ortiz fueron condenados este martes a tres años de prisión en suspenso y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia se formalizó tras un juicio abreviado que se extendió durante aproximadamente cinco horas, en el que ambos aceptaron su responsabilidad penal.

El acuerdo fue alcanzado con la Fiscalía y ratificado durante la audiencia encabezada por la jueza penal Marina Martín en el Polo Judicial. La resolución les permitirá evitar la cárcel, aunque la condena marca el final de sus carreras en la función pública.

“Nos equivocamos y nos hacemos cargo“, expresó Orozco tras la resolución. El exintendente, que condujo la Municipalidad de Las Heras entre 2015 y 2023, continuará ejerciendo como médico.

La causa por las cooperativas truchas

La condena se desprende de la investigación por el desvío de fondos municipales a través de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada. Según la acusación fiscal, la maniobra se desarrolló entre 2021 y 2023 y provocó un perjuicio de $35.511.386,14 para las arcas de Las Heras.

La pesquisa determinó que se habrían simulado servicios de limpieza que no se realizaron. Para concretar los pagos, se utilizaron expedientes administrativos, planillas y facturas electrónicas vinculadas con licitaciones públicas y contrataciones directas.

Orozco aceptó su responsabilidad por cuatro hechos de peculado en concurso real. Ortiz, por su parte, reconoció los cargos por peculado y uso de documento público falso. El acuerdo también incluyó una causa acumulada por amenazas coactivas simples.

La defensa, a cargo del abogado Raúl Burela, negoció el acuerdo con el fiscal de Delitos Económicos e Informáticos Juan Ticheli. Luego fue ratificado por los fiscales adjuntos María Paula Quiroga y Gustavo Pirrello.

Qué pasará con la banca de Janina Ortiz

La condena también tiene consecuencias políticas para Ortiz, quien fue electa diputada provincial por La Unión Mendocina y permanece suspendida en la Cámara de Diputados. Su situación legislativa deberá volver a analizarse una vez formalizada la sentencia.

María Belén Castillo, del PRO, aparece como la principal opción para convertirse en su reemplazante, aunque la eventual vacante deberá concretarse formalmente y resolverse mediante los mecanismos institucionales y electorales correspondientes.

La causa sigue para otros imputados

El acuerdo abre una instancia distinta para Orozco y Ortiz, pero la investigación continúa respecto de otros exfuncionarios y personas vinculadas con la cooperativa. Entre ellos se encuentran el exsubsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Oyhenart, el agente municipal Juan Pablo Pandolfi y el supuesto presidente de la entidad, Adrián Pérez.

Por otra parte, la jueza Dolores Ramón había sobreseído a otros seis exfuncionarios, quienes pagaron multas por un total de $65 millones por irregularidades. Ramón se apartó luego de intervenir en el expediente porque consideró que su participación previa podía afectar la garantía de imparcialidad al momento de evaluar el acuerdo.