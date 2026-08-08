Cooperativas: el Gobierno apuesta a la capacitación mientras el sector enfrenta el desafío de sobrevivir

El Gobierno de Mendoza reunió a más de 200 representantes del movimiento cooperativo en la Nave Cultural para debatir sobre financiamiento, innovación, transparencia y generación de empleo. La jornada, denominada Mendoza Coopera 2026, buscó mostrar al cooperativismo como un actor productivo capaz de competir en el mercado y generar desarrollo.

La propuesta incluyó exposiciones sobre herramientas de financiamiento, profesionalización de la gestión, innovación tecnológica, participación juvenil y experiencias internacionales. Entre los invitados estuvo Ana Aguirre Uriz, funcionaria del País Vasco, quien presentó el modelo de Mondragón, uno de los principales referentes mundiales del cooperativismo.

El Gobierno puso el foco en la necesidad de que las cooperativas funcionen como empresas competitivas, sin abandonar su carácter asociativo. “Tienen un enorme potencial para generar desarrollo, empleo e innovación”, sostuvo Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas.

Que la capacitación no maquille la crisis

La propia Provincia viene reconociendo desde hace años las dificultades que atraviesan las cooperativas de trabajo. En 2020, durante la conformación de la Federación Mendocina de Cooperativas de Trabajo, funcionarios provinciales hablaban de una situación “preocupante” y señalaban la necesidad de encontrar soluciones frente a la falta de empleo y los problemas que las organizaciones arrastraban para desarrollar su actividad.

Uno de los problemas señalados entonces era la necesidad de aumentar el volumen de asociados y mejorar el poder de negociación frente a empresas y otros sectores económicos. La creación de una federación apuntaba precisamente a generar mayor escala para poder ofrecer servicios tanto al sector público como al privado.

El financiamiento aparece nuevamente como uno de los puntos centrales. No casualmente, una de las mesas de Mendoza Coopera 2026 estuvo dedicada a esta cuestión. El acceso al crédito y la posibilidad de invertir en tecnología, equipamiento y procesos productivos siguen siendo determinantes para organizaciones que deben competir en un mercado cada vez más exigente.

En caída libre

La Provincia informó, además, que durante 2025 fueron regularizadas más de 400 cooperativas y que más de 1.100 estudiantes y docentes participaron de programas de formación cooperativa. El dato muestra la dimensión del universo que busca ordenar y fortalecer el Gobierno, aunque la regularización institucional no necesariamente implica solvencia económica ni capacidad de generar nuevos puestos de trabajo.

De acuerdo a un informe publicado por Sitio Andino, Mendoza tenía 861 cooperativas en 2016. Ocho años después, en 2024, quedaban 418. La caída es del 51,4% y se relaciona a los “ataques permanentes contra la economía cooperativa y solidaria“. “Así lo refleja un trabajo publicado en la revista científica Alma Mater, de la Universidad Champagnat, que describe una contracción ‘selectiva’”’ y sostenida. El retroceso golpeó de manera desigual a los distintos rubros del cooperativismo provincial y coincidió con el amesetamiento de la economía mendocina“, dice.

El modelo de Mondragón, utilizado durante la jornada como referencia internacional, pone sobre la mesa justamente esa discusión: cómo transformar el asociativismo en empresas capaces de generar empleo, incorporar tecnología, innovar y competir.

Ese es, en definitiva, el desafío que queda para el cooperativismo mendocino. Más que multiplicar jornadas y capacitaciones, el sector necesita convertir esas herramientas en financiamiento, negocios, inversión y empleo sostenible. La pregunta es cuánto de ese salto puede concretarse en una economía donde las propias cooperativas todavía reclaman mayor escala y mejores condiciones para competir.