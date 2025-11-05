Convocaron a Audiencia Pública para un proyecto minero en Malargüe

La Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Energía y Ambiente Ministerio de Energía y Ambiente convocaron a la Audiencia Pública del Proyecto Cobre San Romeleo, cuyo objetivo es la extracción y procesamiento para la obtención de cobre, utilizado como materia prima para la producción de sulfato de cobre para la agricultura orgánica en la vitivinicultura y otros cultivos regionales.

La audiencia se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre de 2025 desde las 10, en modalidad híbrida: presencial en las inmediaciones del proyecto, ubicado en Malargüe, y virtual mediante plataforma de internet.

“Este proyecto está orientado a la producción de óxido de cobre como insumo para la elaboración de fungicidas agrícolas orgánicos, pudiendo sustituir importaciones y apuntando a cubrir entre el 65% y el 85% de la demanda de la vitivinicultura mendocina”, destacó el director de Minería, Jerónimo Shantal.

Informes sectoriales

Para llegar a esta instancia, el proyecto cuenta con Informe de Impacto Ambiental (IIA) elaborado por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo, además de informes sectoriales de la Municipalidad de Malargüe, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Áreas Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y la Coordinación de Sostenibilidad.

Toda la documentación técnica y los informes están disponibles para consulta pública en los siguientes enlaces:

Asimismo, la información se encuentra disponible para consulta presencial en la Dirección de Minería, ubicada en Boulogne Sur Mer 3040 de la Ciudad de Mendoza, y en la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, en Peltier 351, cuarto piso, Casa de Gobierno de Mendoza, de lunes a viernes de 8 a 13.

Inscripción en la Audiencia Pública

La inscripción para participar en la audiencia como orador o asistente, de manera presencial o virtual está habilitada desde hoy miércoles 5 de noviembre de 2025.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace.

Además, la audiencia será transmitida en vivo por YouTube y se dispondrá un punto de participación en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus en Malargüe, para los interesados en asistir presencialmente.

Los participantes deberán inscribirse previamente para poder exponer. Las inscripciones se cerrarán el 3 de diciembre de 2025. Las personas que participen virtualmente deberán contar con cámara y micrófono activos para identificarse correctamente.

Minería sustentable y con capitales locales

Con una inversión estimada de 3 millones de dólares, Cobre San Romeleo es un proyecto de minería metalífera de pequeña escala, con una capacidad de procesamiento de 40 toneladas diarias de mineral, orientado a la producción de óxido de cobre como insumo para la elaboración de fungicidas agrícolas orgánicos.

El yacimiento se ubica a 160 km hacia el sur de la Ciudad de Malargüe y a 70 km al norte aproximadamente de Pata Mora, cercana a la Ruta Provincial 149, en el distrito Río Barrancas, en Malargüe, y cuenta con reservas estimadas en 257.000 toneladas de mineral, con una ley media de 1,29% de cobre, lo que permite proyectar una vida útil aproximada de 20 años.