Convocan a audiencia pública por el aumento del agua en Mendoza: evalúan subas de hasta el 75% para 2027

El Departamento General de Irrigación (DGI) oficializó la resolución N° 1345, mediante la cual formalizó la convocatoria a una audiencia pública con el objetivo de debatir la readecuación tarifaria del servicio de agua potable y saneamiento solicitada por AySAM para el ejercicio 2.027.

Los escenarios del incremento tarifario en análisis

El expediente administrativo se inició tras la presentación del presupuesto 2027 por parte de AySAM ante la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS).

El informe técnico elaborado por la Asesoría Económica del DGI concluyó que resulta indispensable recomponer los ingresos de la empresa concesionaria para garantizar la continuidad del servicio. En ese análisis se plantearon cuatro escenarios principales de aumento que oscilan entre el 33,0% y el 65,1%, mientras que la opción de máxima, que contempla cubrir la totalidad de las erogaciones proyectadas por la empresa, requeriría un ajuste del 75%.

La audiencia pública se llevará a cabo bajo una modalidad mixta (presencial y virtual) para garantizar el acceso y la participación de los ciudadanos y entidades interesadas.

Fecha y hora: 30 de noviembre de 2026 a las 10.

Sede presencial: salón de la Virgen de las Nieves, en la sede central del DGI (Av. España y Barcala N° 202, Ciudad de Mendoza).

Participación virtual: videoconferencia a través de Zoom (con inscripción previa).

Transmisión en vivo: streaming continuo mediante el canal oficial de YouTube del Departamento General de Irrigación.

Cómo inscribirse para participar

Los usuarios, organizaciones de la sociedad civil y sectores interesados en hacer uso de la palabra o presentar documentación deberán inscribirse previamente enviando un correo electrónico a dircas@irrigacion.gov.ar. En la presentación deberán acreditar personería, fijar un domicilio electrónico fehaciente e indicar su pretensión acompañada de la prueba documental correspondiente.

Tras la realización de la asamblea, el ente regulador dispondrá de un plazo de 15 días corridos para emitir su dictamen final, el cual será elevado al Poder Ejecutivo de Mendoza para su posterior promulgación vía decreto, previendo que el nuevo esquema tarifario entre en vigencia a partir del 31 de enero de 2027.