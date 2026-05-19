Convocan a audiencia pública para tratar el aumento de las tarifas de taxis y remises

Tras el pedido formal de las cámaras empresarias, el Ente de la Movilidad de Mendoza (E.Mo.P.) convocó oficialmente a una audiencia pública para discutir el incremento de la tarifa del servicio de taxis y remises en la provincia.

La medida se tomó luego de que los estudios técnicos oficiales confirmaran que los valores actuales quedaron desactualizados frente a la inflación y el aumento de los costos operativos.

La presión para actualizar el cuadro tarifario llegó desde dos frentes empresariales diferenciados:

ATARSUR : Presentó un estudio de costos con fecha al 31 de marzo de 2026 en el que denunció un retraso del 40% en la tarifa vigente.

Presentó un estudio de costos con fecha al 31 de marzo de 2026 en el que denunció un retraso del 40% en la tarifa vigente. APROTAM: Por su parte, la cámara aportó su propia medición actualizada, infiriendo de manera expresa un aumento del 21% en los costos respecto a los valores actuales.

Ante estas solicitudes, la Sub Dirección de Tarifas y Supervisión del E.Mo.P. tomó como referencia la última actualización plasmada en la Resolución n° 748/25 de la Subsecretaría de Transporte. Tras cruzar los datos oficiales con los de los privados, el organismo concluyó que existe un desfasaje real del 25,20% debido a los mayores costos de inversión que viene afrontando el sector.

Con el desfasaje del 25,20% ya dictaminado por las autoridades, el proceso administrativo entra en su etapa de participación ciudadana. El debate clave se llevará a cabo de manera presencial:

Fecha y hora: 15 de junio de 2026 a las 09.

Lugar: Sala Horcones del Centro de Congresos y Exposiciones (Calle Peltier n° 611, Ciudad de Mendoza).