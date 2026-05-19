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Boletín Oficial

Convocan a audiencia pública para tratar el aumento de las tarifas de taxis y remises

Con el desfasaje del 25,20% ya dictaminado por las autoridades, el proceso administrativo entra en su etapa de participación ciudadana.

Tras el pedido formal de las cámaras empresarias, el Ente de la Movilidad de Mendoza (E.Mo.P.) convocó oficialmente a una audiencia pública para discutir el incremento de la tarifa del servicio de taxis y remises en la provincia.

La medida se tomó luego de que los estudios técnicos oficiales confirmaran que los valores actuales quedaron desactualizados frente a la inflación y el aumento de los costos operativos.

La presión para actualizar el cuadro tarifario llegó desde dos frentes empresariales diferenciados:

  • ATARSUR: Presentó un estudio de costos con fecha al 31 de marzo de 2026 en el que denunció un retraso del 40% en la tarifa vigente.
  • APROTAM: Por su parte, la cámara aportó su propia medición actualizada, infiriendo de manera expresa un aumento del 21% en los costos respecto a los valores actuales.

Ante estas solicitudes, la Sub Dirección de Tarifas y Supervisión del E.Mo.P. tomó como referencia la última actualización plasmada en la Resolución n° 748/25 de la Subsecretaría de Transporte. Tras cruzar los datos oficiales con los de los privados, el organismo concluyó que existe un desfasaje real del 25,20% debido a los mayores costos de inversión que viene afrontando el sector.

Con el desfasaje del 25,20% ya dictaminado por las autoridades, el proceso administrativo entra en su etapa de participación ciudadana. El debate clave se llevará a cabo de manera presencial:

  • Fecha y hora: 15 de junio de 2026 a las 09.
  • Lugar: Sala Horcones del Centro de Congresos y Exposiciones (Calle Peltier n° 611, Ciudad de Mendoza).

¿Cómo inscribirse para exponer? El público en general está invitado a participar en carácter de orador. Quienes deseen hacerlo deberán inscribirse previamente hasta el día 10 de junio de 2026 enviando un correo electrónico a la casilla: [email protected].

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