Convencionales: la Corte convocó a conciliar a San Rafael y al diputado Ramón

La Suprema Corte de Justicia tratará de que la Municipalidad de San Rafael concilie con el diputado José Luis Ramón, quien pretende suspender los comicios porque considera que el proceso es inconstitucional. La medida cautelar debe resolverse urgente porque las elecciones a convencionales son el domingo.

San Rafael aspira a la autonomía municipal y para avanzar con la redacción de la Carta Orgánica municipal pretende hacer una Convención Municipal integrada por 24 miembros que se votarán, junto a los concejales, el domingo.

Sin embargo, la presentación judicial de José Luis Ramón metió suspenso. Más aun cuando el dictamen de Fiscalía de Estado avaló algunos de sus planteos, como fue la falta de los dos tercios de votos para sancionar la ordenanza, el hecho de no haber plebiscitado previamente por el sí o por el no, y también el hecho de no haber publicado la ordenanza en el Boletín Oficial.

Con todos estos elementos, y las elecciones a la vuelta de la esquina, el máximo tribunal espera que esta tarde, desde las 18.30 haya acuerdo. En caso de que fracase la audiencia de conciliación, serán los siete ministros de la Suprema Corte quienes deban resolver, a contra reloj, qué hacer.

Mientras tanto, las boletas ya están impresas y los candidatos a convencionales le imprimen ritmo a la campaña. Cualquier decisión que tome la justicia, tendrá un impacto político importante. Ni hablar de lo que pueden decir en San Rafael si se llegan a suspender las elecciones. Eso sí, no zafará nadie de votar a concejales.