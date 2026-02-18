Controles Preventivos: 60 personas fueron detenidas en San Carlos durante el fin de semana de Carnaval

En el marco de las maniobras de patrullaje preventivo que la Policía de Mendoza realiza diariamente en el departamento de San Carlos, durante los cuatro días del fin de semana largo se desplegaron controles en distintos puntos del territorio. El operativo contempló identificación de personas en la vía pública mediante tecnología biométrica, controles vehiculares y verificación de datos.

Como resultado, fueron verificadas 2.114 personas en distintos sectores del departamento. De ese total, 56 quedaron aprehendidas por averiguación de antecedentes y 4 por contar con medidas pendientes.

En paralelo, se controlaron 297 vehículos, 90 motocicletas y 14 colectivos que circulaban por la zona. Además, se labraron 72 actas viales por infracciones a la normativa vigente, se secuestraron 6 vehículos y 2 motos.

El operativo fue coordinado por la Jefatura Departamental San Carlos y contó con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y personal de las comisarías 18 y 41, que realizaron controles simultáneos y patrullajes preventivos.