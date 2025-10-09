Controles preventivos: 15 personas fueron detenidas en Tupungato

El miércoles, personal de distintas fuerzas de seguridad trabajaron en conjunto para realizar maniobras preventivas en el departamento de Tupungato. Más específicamente los vehículos y personas del barrio Arco Iris y de los habitantes de esa zona.

En esta oportunidad, trabajaron en conjunto la Unidad Especial de Patrullaje, Unidad Motorizada de Acción Rápida, Policía Rural, efectivos de Comisaría 20 y Subcomisaría San José.

Maniobras en las que se controló a más de 180 personas, 90 de ellas siendo identificadas con el equipo biométrico. De las cuales fueron detenidas: 9 por antecedentes, 2 por pedido de captura, 2 por medidas pendientes, 2 por tenencia de estupefacientes. Además, se labraron 4 multas.