Controles más estrictos y trámites digitales: así es el nuevo acuerdo de ARCA con EE.UU.

La Argentina y los Estados Unidos formalizaron un nuevo acuerdo de cooperación aduanera destinado a reforzar los controles, modernizar los procesos y profundizar la digitalización de trámites entre ambos países. La firma estuvo a cargo del director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, y representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el convenio marco apunta a continuar la modernización y automatización del comercio bilateral y del tránsito de pasajeros, en línea con las políticas implementadas durante la actual gestión. El objetivo es avanzar hacia controles más eficientes y segmentados por riesgo, cumpliendo con los estándares de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

De acuerdo con lo establecido, la coordinación entre la Aduana argentina y la CBP permitirá fortalecer la capacidad de identificar amenazas, combatir delitos transnacionales y mejorar la seguridad fronteriza. Al mismo tiempo, favorecerá el comercio legítimo entre ambas naciones, con una reducción de los tiempos logísticos y un consecuente impulso a la competitividad del sector privado.

La firma del acuerdo se realizó en la ciudad de Washington. Pazo estuvo acompañado por el titular de la Dirección General de Aduanas, José Andrés Velis, mientras que por parte de la CBP participó el subcomisionado ejecutivo adjunto Donald R. Stakes.

Este convenio representa un nuevo avance hacia una Aduana 100% digital, sin trámites en papel ni gestiones presenciales, y busca optimizar la experiencia tanto de los ciudadanos como de los operadores del comercio internacional.