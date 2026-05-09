Contrademanda: D’Agostino asegura que su expareja lo extorsionó y le pidió US$500.000 para no denunciarlo

Marcelo D’Agostino, ex subsecretario de Justicia de Mendoza, presentó una contrademanda contra su expareja, quien lo había denunciado por abuso sexual, amenazas y lesiones en un contexto de violencia de género. En su presentación, el exfuncionario señaló que fue víctima de presuntos delitos de tentativa de extorsión, falsa denuncia y falso testimonio.

La presentación fue realizada ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género que investiga a D’Agostino, quien renunció a su cargo tras la denuncia radicada el 10 de abril y actualmente permanece imputado por coacciones y tenencia ilegal de arma de guerra.

Qué plantea la defensa de D’Agostino

Según planteó la defensa integrada por Eduardo De Oro, Sofía Sosa Arditi y Daniel Sosa Arditi, la acusación por tentativa de extorsión se apoya en un audio incorporado al expediente por la propia denunciante y en el testimonio del exmarido y del padre de un hijo de la mujer.

De acuerdo con los abogados, en esa grabación -registrada durante una reunión en un café de Chacras de Coria en diciembre pasado- la denunciante mostró un mensaje en su teléfono en el que, según sostienen, exigía que D’Agostino pagara US$500.000 para que no enterarse “nunca más nada de él”.

El hombre que participó de esa reunión declaró el lunes 4 de mayo ante la Fiscalía y ratificó que ese encuentro efectivamente existió. Para los defensores del exfuncionario, ambos elementos prueban una conducta extorsiva. Además, la defensa cuestionó otros puntos de la denuncia original y sostuvo que parte del relato de la mujer presenta contradicciones con pruebas incorporadas al expediente.

Qué dicen los abogados de la denunciante

Por su parte, la abogada de la denunciante, Elena Quintero, denunció a su vez por falso testimonio al hombre que declaró como testigo en favor de D’Agostino. La letrada sostuvo que incurrió en “contradicciones, omisiones intencionales y discordancias objetivas” durante su declaración y solicitó que se investigue una posible comisión de ese delito.

A su vez, la defensa de la mujer presentó una denuncia administrativa ante la Suprema Corte de Justicia por presuntas filtraciones de expedientes judiciales vinculados a su clienta. Según el planteo, hubo movimientos irregulares en el sistema judicial sobre una causa previa y pidió que se investigue un eventual acceso indebido a información reservada.