EN PIE DE LUCHA

Contra la reforma laboral de Milei: ATE prepara un nuevo paro

La Asociación de Trabajadores del Estado debatirá este martes si convorán a una nueva medida de fuerza contra el Gobierno nacional. "Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida", sostuvo Rodolfo Aguiar.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este martes, a partir de las 14 horas, un plenario federal de delegados para debatir la posibilidad de realizar un nuevo paro nacional como protesta ante la reforma laboral que busca impulsar el gobierno de Javier Milei.

El encuentro se llevará a cabo en el Anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato, ubicada en Avenida Belgrano 2527, y también incluirá el reclamo por la reapertura de paritarias.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “esperar hasta el 10 de diciembre es suicida” y advirtió: “Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan”.

A través de un comunicado, el dirigente señaló además que “el Gobierno está mintiendo” y “tiene que explicar con claridad para qué quiere una reforma laboral, porque si nos dice que es para generar empleo y que crezca la economía, eso es falso. No va a ocurrir quitando derechos”.

Aguiar agregó que “con la nueva composición en el Congreso y el pragmatismo atroz de la mayoría de los gobernadores, va a ser difícil lograr consensos en el Parlamento para defender la posición de los sindicatos y los trabajadores”.

En ese sentido, el sidicalista subrayó: “El camino que nos queda es el de ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta”.

ETIQUETAS:

ateparoreforma laboralRodolfo Aguiar

