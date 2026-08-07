Contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: así fue la marcha en Mendoza

Mientras en la Cámara de senadores de la Nación se debatía el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el gobierno de Javier Milei, cientos de mendocinos salieron a la calle de la Ciudad para expresar su rechazo al proyecto. Cabe resaltar que en distintos puntos del país, como en las inmediaciones del Congreso, se registraron este tipo de movilizaciones.

En Mendoza la convocatoria inició alrededor de las 17 en el kilómetro 0 de la Ciudad. Entre los manifestantes se pudo observar elementos distintivos de distintas organizaciones sociales y sindicatos, como así también camisetas de la Selección argentina.

#Mendoza

En las calles contra la entrega de territorio



Avanza la marcha al grito de "la patria no se cede se defiende" pic.twitter.com/RwT52mOePh — ✂ Síganme los malos (@GabiValdes) August 6, 2026

En cuanto a las banderas, no faltaron aquellas que expresaban que “Las Malvinas son argentinas“, como así otras en alusión al rechazo de vender tierras a extranjeros. “La patria no se vende” fue uno de los gritos de guerra de la movilización. Cabe resaltar que originalmente el proyecto incluía un capítulo especial para la Ley de Tierras, la cual planteaba eliminar el límite del 15% para la compra de tierras rurales por extranjeros y delegar esa regulación a las provincias. Sin embargo, debido al fuerte rechazo de la oposición y de un sector de la ciudadanía, el oficialismo decidió retirar ese capítulo del proyecto. Cabe resaltar que ese movimiento se produjo en un escenario en el que la iniciativa no tenía asegurados los votos necesarios para ser aprobada.

Mientras se llevaba a cabo el debate en la Cámara Alta (sin el voto de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien había solicitado votar de manera virtual debido a su embarazo, situación que sus pares decidieron tratar en comisiones), cientos de mendocinos marcharon por la ciudad para mostrar su rechazo al proyecto. La movilización comenzó a desconcentrarse pocos minutos antes de las 21, aunque algunos manifestantes permanecieron por la zona.

Qué dice la Ley de Propiedad Privada impulsada por Milei

Tras la eliminación del capítulo sobre la Ley de Tierras, el proyecto mantiene una serie de modificaciones sobre los regímenes de alquileres, desalojos, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.

Uno de los principales cambios apunta a acelerar los procesos de desalojo. La iniciativa establece que este tipo de causas tramiten por la vía sumarísima y habilita a los jueces a ordenar la restitución de un inmueble antes de que concluya el proceso judicial cuando consideren acreditado el derecho del propietario.

En materia de alquileres, incorpora cambios en los procedimientos de notificación y en los plazos para regularizar deudas antes de iniciar una demanda, además de prever sanciones para propietarios que obtengan desalojos ocultando pruebas relevantes.

El proyecto también modifica el régimen de expropiaciones al restringir el criterio de utilidad pública y cambiar la forma de calcular las indemnizaciones que debe pagar el Estado.

Por último, propone eliminar las restricciones que hoy impiden modificar el uso de determinados terrenos afectados por incendios, una reforma que el Gobierno sostiene que busca evitar perjuicios para los propietarios, pero que organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición cuestionan por considerar que podría favorecer la especulación sobre tierras incendiadas.