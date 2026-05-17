Contra la “economía delictiva”: buscan crear por ley el programa “No compres objetos robados”

Con el objetivo de atacar la raíz del mercado ilegal en la provincia, ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que propone la creación del programa “No compres objetos robados”. La iniciativa pone el foco en la denominada “Economía Delictiva“, entendida como el circuito de oferta y demanda de bienes obtenidos mediante robos y hurtos.

El proyecto, presentado por la diputada Lidia Quintana (PJ) surge como respuesta al incremento de delitos contra la propiedad y las personas, donde celulares, herramientas, electrodomésticos y autopartes son los bienes más codiciados para la reventa rápida.

La propuesta no solo busca reprimir, sino principalmente concientizar. El texto advierte que muchos ciudadanos, tentados por precios bajos, adquieren artículos de valor a desconocidos, ignorando que detrás de esa “oportunidad” puede haber un hecho de violencia.

Puntos clave

La Dirección General de Escuelas (DGE) deberá implementar seminarios y talleres en todos los niveles para educar sobre las consecuencias de alimentar el mercado negro.

El Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal trabajarán en conjunto para facilitar plataformas digitales donde denunciar estos puntos de venta.

Se fomentará el debate en uniones vecinales y foros departamentales para que la comunidad sea parte activa de la prevención.

El programa también dará amplia difusión al Artículo 116° del Código de Contravenciones. Es fundamental que la población sepa que adquirir algo bajo sospecha (por el precio excesivamente bajo o las condiciones del vendedor) es un delito que se castiga con multas o arresto.

Para que el mensaje llegue a todos los rincones, se prevé una fuerte campaña en televisión, radio, redes sociales y cartelería en la vía pública, financiada a través de las partidas presupuestarias destinadas a actos de gobierno.

De aprobarse, Mendoza contará con una herramienta legal integral para intentar frenar el ciclo de robos, atacando directamente la demanda que los financia.