“Contra el narcosocialismo”: Javier Milei apoyó a un candidato opositor de Honduras

El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Honduras, y en la previa a los comicios distintas voces internacionales comenzaron a posicionarse en uno u otro bando. Y una de esas voces fue la del mandatario argentino, Javier Milei.

A través de un posteo en “X”, Milei expresó abiertamente su apoyo al candidato opositor Tito Asfura. Luego de que Donald Trump se mostrara a favor de Asfura, el argentino siguió los pasos de su par estadounidense.

“La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022“, comienza el posteo de Milei, quien luego deja abiertamente clara su inclinación: “Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras“.

En ese sentido, el presidente argentino aseguró que “tal como planteamos esta semana en la OEA, seguimos muy de cerca el proceso electoral en Honduras para que se respete la voluntad popular y la libertad en la región“.

La postura de Milei va en línea con Donald Trump, quien antes habia expresado que “Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño“.