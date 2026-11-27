La producción de agua potable comenzó a recuperarse en algunas plantas del Gran Mendoza, aunque el servicio todavía presenta complicaciones en distintos sectores. La situación se originó por un aumento de la turbiedad del agua cruda tras maniobras realizadas en la válvula de Chorro Hueco del dique Potrerillos, las cuales estuvieron a cargo de Irrigación.

Según el último parte de Aguas Mendocinas (Aysam), los establecimientos potabilizadores Alto Godoy y Benegas continúan momentáneamente sin producir, mientras que Luján I y II comenzaron a retomar la actividad y se encuentran recuperando sus reservas. En ese aspecto, la empresa estima que durante las próximas 24 horas empezará una recuperación paulatina del servicio, hasta “alcanzar progresivamente la normalización”.

Qué plantas siguen afectadas y cuáles son las zonas con problemas de agua

La interrupción de la producción en Alto Godoy y Benegas, sumada al proceso de recuperación de los establecimientos de Luján, repercute en distintos puntos del Gran Mendoza. De acuerdo con el detalle difundido por Aysam, las zonas afectadas son:

Ciudad: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima sección; La Favorita.

primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima sección; La Favorita. Godoy Cruz: Las Tortugas, zona oeste, San Francisco del Monte y Benegas.

Las Tortugas, zona oeste, San Francisco del Monte y Benegas. Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, kilómetro 11 y Pedro Molina.

Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, kilómetro 11 y Pedro Molina. Las Heras: zonas centro, norte y oeste.

zonas centro, norte y oeste. Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.

Mientras se recupera la producción, Aysam informó que está abasteciendo con camiones cisterna a servicios esenciales y críticos, entre ellos hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis.

Qué advirtieron los municipios sobre la duración de los inconvenientes

Los municipios que tienen a su cargo la distribución de agua potable en sus territorios también comunicaron las posibles consecuencias de la situación. Desde Maipú señalaron que las maniobras realizadas por Irrigación en Potrerillos provocaron un fuerte aumento de la turbiedad, lo que dificulta el tratamiento en las plantas potabilizadoras y reduce temporalmente la producción.

Además, advirtieron que la menor disponibilidad de agua puede generar baja presión y cortes intermitentes en distintos sectores del departamento. Según la estimación municipal, los inconvenientes podrían extenderse entre 24 y 36 horas, dependiendo de la evolución de la turbiedad y de la recuperación de las plantas.

Desde Luján de Cuyo también alertaron sobre posibles complicaciones en el suministro. En un comunicado, indicaron que los trabajos realizados por Irrigación podrían provocar baja presión y cortes intermitentes en distintos sectores durante un período de entre 24 y 36 horas.

Por qué Irrigación abrió la válvula de Potrerillos

Desde Irrigación explicaron que la maniobra en la válvula de Chorro Hueco del dique Potrerillos respondió a la necesidad de cubrir la demanda de agua para riego de los cultivos. Según indicaron, se trata de una operación habitual para esta época del año, cuando las temperaturas elevadas incrementan las necesidades de los cultivos.

Cabe resaltar que el organismo también aclaró que no se realizó una apertura del descargador de fondo, una maniobra que suele asociarse con tareas de limpieza.