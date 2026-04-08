Continuán los debuts argentinos en las copas internacionales

Luego del triunfo de Independiente Rivadavia frente a Bolívar y el de Boca ante Universidad Católica, en la Copa Libertadores y los resultados positivos de Racing (le ganó 3 a 1 a Independiente Petrolero), Barracas Central (igualó 0 a 0 con Vasco Da Gama) y Tigre (1 a 1 frente a Alianza Atlético Sullana), este miércoles siguen los debuts argentinos.

En el máximo torneo de América, jugarán Lanús, que regresa a la competencia tras 9 años y Estudiantes de La Plata, que enfrentan a Mirassol de Brasil e Independiente de Medellín, ambos en condición de visitante.

El Granate, vigente campeón de la Sudamericana y la Recopa. Comenzará su participación desde las 19 horas, dando inicio a su paso por el Grupo G. El árbitro será el colombiano Jhon Ospina.

Por su parte, desde las 21:00, se enfrentarán por la primera jornada del Grupo A el Pincha y el DIM. El arbitró será el venezolano Alexis Herrera.

Copa Sudamericana: debutan San Lorenzo y River

En el torneo que reune a los equipos de segunda línea de cada uno de los paises del continente, debutarán dos de los equipos grandes: San Lorenzo y River, que abren el grupo D y H, respectivamente.

Visitando a Recoleta FC en Paraguay, el Ciclón, comenzará su sueño de levantar por segunda vez la copa. El partido comenzará a las 19 horas con el arbitraje del chileno Cristian Garay

El Millonario, que tendrá la obligación de coronarse para dejar atrás el 2025 que lo condenó a jugar la Sudamericana, se mide en Bolivia frente a Blooming desde las 20:30 horas, con el arbitraje del el colombiano Andrés Rojas