Continúa la investigación de la muerte de una anciana con signos de violencia en Tunuyán

La muerte de Graciela Monla, de 81 años, generó una fuerte conmoción en Tunuyán y abrió una investigación judicial que busca determinar si la mujer fue víctima de un hecho violento. El caso está a cargo de la fiscal Eugenia Gómez, quien encabeza las actuaciones desde la Fiscalía local.

La causa se inició tras el fallecimiento de Monla en el Instituto Médico de Tunuyán, adonde había sido trasladada de urgencia luego de ser encontrada en su vivienda, ubicada sobre Ruta 92, frente a calle Sarmiento, en Colonia Las Rosas. Al llegar al lugar, el personal interviniente advirtió signos evidentes de violencia, lo que motivó su inmediato traslado al hospital.

Según confirmó la fiscal, el forense detectó lesiones en distintas partes del cuerpo, incluso en zonas íntimas, un dato que llevó a la Justicia a profundizar la hipótesis de un ataque violento. No obstante, aclaró que aún resta contar con informes periciales determinantes para confirmar o descartar un posible abuso sexual.

El Instituto Medico de Tunuyán.

En paralelo, la investigación prácticamente descartó la hipótesis de un robo. “De la vivienda no faltaban elementos y la cartera apareció posteriormente, incluso con el celular en su interior”, explicó Gómez, reforzando la línea de que el móvil del hecho no estaría vinculado a un asalto.

La fiscal también detalló que las lesiones externas presentaban distintas temporalidades: algunas recientes, otras de varios días e incluso algunas ya cicatrizadas. Este dato abrió nuevas líneas de análisis sobre las condiciones en las que vivía la mujer, quien no tenía familiares directos y residía sola en una casa precaria y sin condiciones de higiene adecuadas.

En el marco de la causa, la Fiscalía ya tomó declaración a personal de salud que atendió a la víctima durante su internación y a vecinos que mantenían contacto con ella o que se acercaban habitualmente a su vivienda. Además, los estudios forenses complementarios y los resultados de los hisopados serán clave para esclarecer qué ocurrió y bajo qué circunstancias se produjo la muerte de Graciela Monla.