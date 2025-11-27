Continúa el descenso en el consumo: en septiembre cayeron las ventas en supermercados, shoppings y mayoristas

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó los resultados de los relevamientos realizados sobre ventas en supermercados, shoppings y mayoristas, y los resultados no fueron buenos. Según indicó el organismo, durante el mes de septiembre hubo un retroceso en el consumo, tanto a nivel mensual como interanual. El INDEC detalló bajas del 0,8% en supermercados, 3,4% en shoppings y 13,1% en mayoristas.

En el caso de los supermercados, las ventas registraron un descenso interanual del 0,8% y una baja del 0,2% con respecto a agosto. Pese a esto, el acumulado del año exhibe una variación positiva del 2,7%. Las ventas totales a precios corrientes ascendieron a $1.962.362.995 (+23,8% interanual) y el ticket promedio fue de $30.099 (+31,2%). Los mayores incrementos se observaron en Indumentaria, calzado y textiles para el hogar (53,4%), Carnes (45,2%), Alimentos preparados y rotisería (35,2%) y Otros (34,8%). El 44,1% de los pagos se efectuó con tarjeta de crédito.

En los shoppings, las ventas bajaron 3,4% interanual. A precios constantes, totalizaron $5.770.700, mientras que a precios corrientes alcanzaron $486.913.888 (+18,9% interanual). Lideraron los consumos los rubros Indumentaria, calzado y marroquinería (35,3%), Patio de comidas (17,8%), Ropa deportiva (13,6%) y Electrónicos (10,3%).

El retroceso más pronunciado se dio en los autoservicios mayoristas, donde las ventas cayeron 13,1% interanual y 5,2% en relación a agosto. En el acumulado del año, el sector presenta una baja del 7,4% frente al mismo período de 2024. Las ventas a precios corrientes fueron de $287.852.667 (+7,9% interanual), con un ticket promedio de $36.959 (+11,5%). Carnes (29,9%), Panadería (15,6%), Bebidas (13,3%) y Almacén (12,4%) fueron los rubros con mayores incrementos. El 32,9% de los pagos se realizó mediante otros medios de pago, seguido por tarjeta de crédito (28,3%), efectivo (22,7%) y tarjeta de débito (16,2%).