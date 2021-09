La niña de casi tres años quedó en medio de un conflicto de sus padres, el hombre debió devolverla a su madre y no lo hizo.



El conflicto entre uno hombre y una mujer (los dos abogados de profesión) continua adelante en relación a la tenencia y visita de la hija que los dos tienen en común. La historia había involucrado al departamento de Tupungato porque fue hasta allí donde el hombre podría haber llegado con su hija. Todavía la menor no ha regresado con su madre.

En este caso el hombre expresa que como papá considera que la menor pasa poco tiempo con ella, la ultima vez que fue a buscarla el horario de visita que es de 18 a 21 horas. Posterior a eso el hombre no la devolvió pero pasó por la comisaría 20 para comparecer frente al Equipo Técnico Interdisciplinario.

Las opiniones parecen contraponerse aunque es innegable que debe darse una instancia de mejora de la situación por el bien de la niña. Tanto madre como padre tienen los mismos derechos y responsabilidades para las instancias afectivas y en segundo lugar la económica. Sobre esto el nuevo Código Civil establece cierta igualdad atendiendo al contexto de las personas.

Recientemente la madre de la menor se expresó en las puertas de tribunales» Con tal de que me devuelva la nena doy lo que sea», explicó Noelia Villamur madre de la pequeña de casi 3 años y abogada, el padre también es un conocido abogado de Mendoza, se la llevó ese día y debía devolverla unas horas después.

Según explicó Villamur a El Siete, ella ha denunciado al padre por varios hechos de violencia y el lunes en la mañana pidió una medida de protección para ella. En el caso de la nena no se hizo para que él preservara su derecho como padre.

«El padre se la llevó el lunes a las 18 de mi casa, como estaba acordado mutuamente de palabra. Me dijo de retirarla y devolverla a las 21, le dije que sí y no lo hizo». Pero ese lunes, cuando se hicieron las 21 y la madre de Noelia fue a buscar a la pequeña y no la encontró, comenzó la desesperación.

La niña se encontraría en Tupungato

Por esta razón la madre realizó la denuncia en Oficina Fiscal 17 de Godoy Cruz la cual que quedó a cargo de la fiscal Claudia Ríos. En consecuencia, el ayudante fiscal se comunicó con el padre y este dijo que la nena está con él pero que se ha ido a Tupungato. Fue allí donde le solicitaron hacer una videollamada para constatar cómo estaba la menor, y sólo hizo sólo una llamada. Se comprometió a llevarla el martes a las 7 a la fiscalía y no se presentó”, agregó Juan Manuel Rodríguez, abogado de la madre.

Ante la situación, “La fiscal ordenó que se buscara a la menor en Tupungato, pero su padre declaró un domicilio falso. Sí compareció en la Comisaría 20 y en el ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario), donde constataron que la niña estaba bien”, aseguró el doctor Rodríguez. “Concluyó la averiguación paradero y se abrió una causa por impedimento de contacto con su madre.

Cada una de las partes reclama algo diferente, el papá pide el levantamiento de la medida de restricción y la mamá, que le devuelvan a su hija. «Creemos que está usando a la niña de rehén. Nosotros hablamos con su abogada y quedamos en que la traía hoy-por el miércoles- a las 11 y no sucedió”. añadió el defensor de Villemur.

La palabra del padre



En declaraciones al diario Los Andes, el abogado y padre de la niña reconoció que se la llevó pero afirmó que lo hizo porque siempre ha pedido pasar más tiempo con su hija y la madre le decía que no.

«Yo ahora tengo prohibición de acercamiento al domicilio, por eso no podía llevar a la nena de vuelta y tampoco podría volver a buscarla», aseguró.

«No quiero que crezca sin el padre, simplemente estoy velando por los intereses de mi hija», manifestó y añadió que la va a entregar cuando se le garantice que no perderá el contacto con la hija..

