Conservación del Cóndor Andino en Mendoza: el pichón de Tupungato que genera esperanzas

En noviembre de 2025, el Parque Provincial Tupungato fue testigo del nacimiento de un pichón de cóndor, recientemente identificado como macho, que continúa su desarrollo natural en el nido entre las rocas, bajo el cuidado de sus padres y con el monitoreo no invasivo de equipos técnicos provinciales y organizaciones aliadas.

“El nacimiento de este pichón es una enorme señal de que nuestras políticas de conservación están dando resultados concretos”, afirmó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet. “Este tipo de eventos, sumados al avance de los censos simultáneos, nos permiten comprender mejor cómo se comporta la población de cóndores en Mendoza y planificar acciones que fortalezcan su supervivencia”.

La especie, declarada Monumento Natural Provincial (Ley 6599/98) y catalogada como “amenazada” a nivel global, se caracteriza por una baja tasa reproductiva —generalmente, una cría cada 2 o 3 años—, lo que convierte cada nacimiento en un hito para la conservación. Mendoza, gracias a sus áreas naturales protegidas como Tupungato y Cordón del Plata, se ha consolidado como un santuario reproductivo para esta emblemática ave.

“El pichón que hoy observamos no solo es motivo de celebración, sino también una oportunidad para reafirmar el compromiso con la protección de su hábitat”, destacó el director de la Dirección de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter. “Espacios como Tupungato ofrecen las condiciones seguras que esta especie necesita para anidar y criar con éxito”, agregó.

El cóndor andino y su rol ecológico

El cóndor andino es clave para la salud de los ecosistemas de altura: como ave carroñera, actúa como el principal “limpiador natural”, eliminando cadáveres y reduciendo focos de infección que podrían afectar a otras especies. Además, su presencia es un indicador de conectividad ecológica y buena calidad ambiental.

Censos Simultáneos: una herramienta estratégica

El Programa de Conservación del Cóndor Andino en Mendoza cuenta con una iniciativa clave: los Censos Simultáneos de Cóndor Andino, que desde 2020 se realizan de manera coordinada en la red de Áreas Naturales Protegidas de la provincia. Este abordaje metodológico permite obtener estimaciones más precisas de la población y comprender tendencias a lo largo del tiempo.

Entre 2020 y 2025 se llevaron a cabo un total de 20 censos simultáneos estacionales, con entre 11 y 19 puntos de observación activos en cada operativo. La información recopilada ha sido clave para identificar dormideros comunales, áreas de vuelo prioritarias y diseñar estrategias de conservación basadas en datos científicos actualizados.

Uno de los resultados más destacados fue el 18° Censo Simultáneo, realizado el 10 de febrero de 2025, durante el cual se logró registrar simultáneamente hasta 70 ejemplares, el valor más alto desde el inicio de este monitoreo estandarizado, consolidando a Mendoza como un territorio clave para la conservación de la especie.